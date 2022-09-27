Зачем Медведчук нужен Путину — отвечает российский политаналитик

27 сентября, 18:58
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Виктор Медведчук нужен российскому диктатору Владимиру Путину из прагматических соображений, считает российский политический аналитик Валерий Соловей (Фото:ОП)

Виктор Медведчук нужен российскому диктатору Владимиру Путину из прагматических соображений, считает российский политический аналитик Валерий Соловей (Фото:ОП)

Российский политический аналитик и историк Валерий Соловей в интервью Дмитрию Гордону заявил, что недавно обменяный на украинских военнопленных Виктор Медведчук нужен российскому диктатору Владимиру Путину, хоть он его и возненавидел в марте.

«Да, нужен Путину, и нужен отнюдь не из сентиментальных соображений, что там кум, о чем постоянно в Украине говорят, вспоминают к месту и не к месту. Путин его в марте буквально возненавидел, я вам сразу скажу. И было за что — за фактически саботаж. Но Владимир Владимирович не разбрасывается ценными кадрами. Он знает, что Медведчук лоялен ему. Он считает, что Медведчук в очень хороших отношениях, по крайней мере, у него тесные коммуникации со значительной частью украинской элиты, и деловой, и политической», — заявил Соловей.

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https://www.youtube.com/watch?v=68aYQbQlA0U&t=384s

По его словам, Медведчука можно использовать в двух качествах: в качестве теневого переговорщика в тех взаимоотношениях, которые Кремль может пытаться построить с частью украинской элиты, это одна роль, которая Медведчуку может быть отведена, и вторая — некий глава «подлинного украинского правительства».

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«Вот есть „настоящее правительство“ в Ростове, скажем, которое возглавит Медведчук, а есть „фальшивое бандеровско-нацистское правительство“ во главе с самозванцем Зеленским. Я говорю это со смехом, но это вполне рабочая комбинация. Или Медведчук станет кем-то вроде генерал-губернатора, как их называют в России очень часто, „эти новые территории“. Он нужен из прагматических соображений. … Медведчук его (российского диктатора Владимира Путина — ред.) подвел, может, он его простит, если тот будет стараться», — объяснил российский политаналитик.

22 сентября стало известно, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. В обмен на защитников Украина отдала подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука. Пять командиров Азовстали обменяли на 55 российских пленных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчука было «не жаль отдавать», поскольку он прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Виктор Медведчук Обмен пленными Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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