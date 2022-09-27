Зачем Медведчук нужен Путину — отвечает российский политаналитик 27 сентября, 18:58 Виктор Медведчук нужен российскому диктатору Владимиру Путину из прагматических соображений, считает российский политический аналитик Валерий Соловей (Фото:ОП)

Российский политический аналитик и историк Валерий Соловей в интервью Дмитрию Гордону заявил, что недавно обменяный на украинских военнопленных Виктор Медведчук нужен российскому диктатору Владимиру Путину, хоть он его и возненавидел в марте.



«Да, нужен Путину, и нужен отнюдь не из сентиментальных соображений, что там кум, о чем постоянно в Украине говорят, вспоминают к месту и не к месту. Путин его в марте буквально возненавидел, я вам сразу скажу. И было за что — за фактически саботаж. Но Владимир Владимирович не разбрасывается ценными кадрами. Он знает, что Медведчук лоялен ему. Он считает, что Медведчук в очень хороших отношениях, по крайней мере, у него тесные коммуникации со значительной частью украинской элиты, и деловой, и политической», — заявил Соловей.

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По его словам, Медведчука можно использовать в двух качествах: в качестве теневого переговорщика в тех взаимоотношениях, которые Кремль может пытаться построить с частью украинской элиты, это одна роль, которая Медведчуку может быть отведена, и вторая — некий глава «подлинного украинского правительства».

«Вот есть „настоящее правительство“ в Ростове, скажем, которое возглавит Медведчук, а есть „фальшивое бандеровско-нацистское правительство“ во главе с самозванцем Зеленским. Я говорю это со смехом, но это вполне рабочая комбинация. Или Медведчук станет кем-то вроде генерал-губернатора, как их называют в России очень часто, „эти новые территории“. Он нужен из прагматических соображений. … Медведчук его (российского диктатора Владимира Путина — ред.) подвел, может, он его простит, если тот будет стараться», — объяснил российский политаналитик.

22 сентября стало известно, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. В обмен на защитников Украина отдала подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука. Пять командиров Азовстали обменяли на 55 российских пленных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчука было «не жаль отдавать», поскольку он прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством.



