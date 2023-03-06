«Второй Кадыров износился». Путин начал кастинг на преемника Чечни — Давыдюк 6 марта, 15:58 Эксклюзив NV Сын марионетки Кремля в Чечне Рамзана Кадырова Ахмат и российский диктатор Владимир Путин (Фото:RKADYROV95 / TELEGRAM)

Российский диктатор Владимир Путин встретился с сыном своего ставленника в Чечне Рамзана Кадырова — 17-летним Ахматом.

Это произошло на фоне сообщений в СМИ, что у кремлевской марионетки Кадырова начались проблемы со здоровьем: в последнее время он заметно набрал вес, а на его лице появились отеки.

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Как трактовать эти события, в эфире Radio NV рассказал политолог Николай Давыдюк.

Николай Давыдюк политолог, автор книг «Как работает путинская пропаганда» и «Как сделать Украину успешной»

Возможно, не Путин, а хотя бы Кадыров «склеится» и это будет прекрасно.

Я очень много сплетен слышу от наших политиков, которые общаются с антикадыровской диаспорой в Европе — в Швеции, во Франции очень большие сообщества. Антикадыровцы, которые помогают Украине в войне против России, борются за свободную Ичкерию, уже неделю-две назад давали сигналы, что у Кадырова проблемы, что он вроде бы болен.

Но не просто так Путин встретился с «отпрыском». Понятно, что это может быть кастинг на преемника Чечни.

Кадыров и сам зашел [на пост] в очень молодом возрасте. Его задача была расстрелять патриотическое окружение, зачистить потенциальные кадры, которые будут бороться за независимость, и служить «доблестно России», а за это получать гранты на восстановление его родного города. И понятно, что служить Путину и быть «цепным псом».

Кадыров начал играть в игры во время войны. У него появились амбиции какой-то большой должности, например, какой-то большой должности в Кремле — будь то премьер-министр, министр обороны или начальник Генштаба. Затем, когда ему здесь утерли нос, у него появились амбиции, возможно, отсоединить Чечню или целый Кавказский регион, когда проигрыш Путина будет оформлен.

Это вызывало определенные предостережения в самом Кремле. И Кремль не мог сидеть сложа руки. Эти истории с почками могут быть и не случайны, зная подлость и хитрость Кремля, которые, поняли, что этот фрукт уже созрел, его пора срывать.

Встреча с этим Кадыровым-младшим… А это действительно на счету Кремля будет уже третий Кадыров, второй износился. Они могли прощупывать молодняк на случай того, сможет ли он удержать Чечню.

Потому что Путин понимает одну важную вещь. Это то, что перед смертью говорил Борис Немцов. Кавказ — это точка сборки России. Начало сепаратизма на Кавказе может привести к развалу всей России. Путин, наверное, прощупывая этого юношу, назначил его в так называемый «гитлерюгенд». У них же сейчас новая мода — создавать молодежные фашистские организации: «вагнеренок» маленький появился. Но на самом деле это молодежка: смотрят, может ли он вырасти.

Может ли Путин удержать [власть] без Кадырова? Скажем так: если Кадыров действительно начал играть в оппозиционную игру, то Путину выгодно зачистить Кадырова, потому что тот может распространять свое влияние. Мы видели, что он и на Дагестан пытался влиять, когда там были проукраинские и антивоенные протесты. Поэтому молодой Кадыров для него может быть более выгодным.

Но даже смерть нынешнего руководителя республики для Украины будет очень выгодна, потому что это по меньшей мере вхождение региона в дестабилизационную зону. Этим может воспользоваться очень умело Турция. Этим могут воспользоваться и внешние силы, которым будет очень выгодна независимость Ичкерии.

Третье. Думаю, это тоже будет демонстрация, что один из столпов путинского режима выпадает. Даже если он поставит на этого молодого преемника, потребуется очень долгое время для того, чтобы взять все в свои руки, вырасти. Как минимум ему придется закончить школу. То, что он женится, еще не значит, что у него есть что-то в голове. И это будет шанс для Украины и нашей разведки, СБУ и Моссада, чтобы совершить правильные действия, чтобы дестабилизировать ситуацию, зажечь огонь независимости в этом горячем и даже неспокойном регионе.

Встреча с Путиным не случайна. С детьми [глав] республик, где все нормально и спокойно, он не встречался. Это прощупывание преемника.