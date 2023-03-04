Путин неофициально встретился с 17-летним сыном Кадырова

4 марта, 23:54
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Путин встретился с 17-летним сыном Кадырова (Фото:RKadyrov95 / Telegram)

Путин встретился с 17-летним сыном Кадырова (Фото:RKadyrov95 / Telegram)

Российский диктатор Владимир Путин встретился с сыном своего ставленника в Чечне Рамзана Кадырова 17-летним Ахматом, занимающим пост председателя совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Движение первой республики.

Об этом 4 марта рассказал в своем Telegram-канале сам Кадыров-старший.
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По его словам, встреча была неофициальной. В ходе беседы с сыном главы Чечни Путин, в частности, рассказал ему о его деде, Ахмате Кадырове, «дал много пожеланий» и поздравил Кадырова-младшего с предстоящей свадьбой.

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«Я, к сожалению, не знаю других подробностей этой интересной встречи, поскольку не говорил с Ахматом об этом из-за наших обычаев и традиций строгих отношений между отцом и сыном», — написал глава Чечни.

Он уточнил, что некоторые подробности разговора узнал от советника президента Абубакара Эдельгериева.

Накануне немецкий таблоид Bild опубликовал статью о том, что у Рамзана Кадырова начались проблемы со здоровьем — в последнее время он заметно набрал вес, а на его лице появились отеки.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин Чечня Рамзан Кадыров Чеченцы Чеченская война Война России против Украины

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