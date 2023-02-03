«Все будет иметь свой конец». Политики Чечни формируют культ Кадырова, но помнят, как держать автомат против россиян — Кошель 3 февраля, 13:43 Эксклюзив NV Марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Ряд безумных инициатив в Российской Федерации продолжился тем, что Рамзана Кадырова в Чечне, по примеру Сталина, хотят признать отцом нации.

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV рассказал, с чем это может быть связано и почему рассчитывает на то, что в Чечне произойдет резкий всплеск антироссийских настроений.

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— Парламент Чечни — это оксюморон, потому что там парламентаризмом совсем не пахнет. Но там предложили дополнить должность Рамзана Кадырова титулом отца народа. «Отец народов» — это то, как называли Сталина, когда был сталинский террор. Сейчас подобно назвать Кадырова — это косплей. Что нам об этом понимать? Это просто маразм или им это важно?

— Нам достаточно послушать несколько публичных выступлений Кадырова, где он говорит без бумажки и суфлера, то есть не читает текст, а говорит своими словами. У меня лично создается впечатление, что у него проблемы с языком. Он не может формулировать предложения на русском языке.

Это человек, имеющий достаточно ограниченный уровень развития, давайте говорить прямо. Человек, не получивший образования. Это было формальное образование, а фактически — купленный диплом. Потому что в то же время, когда он учился в каком-то частном неизвестном вузе, работал руководителем службы охраны своего отца.

Это человек, никогда не имевший профессионального опыта. Он не строил бизнес, не делал карьеру как госслужащий. Он стал президентом только из-за фамилии и из-за того, что он умел воевать и наводить порядок между кланами. То есть он боролся за власть способом начала 90-х годов.

Не забываем, что у него, как пишут ряд российских медиа, четыре официальных жены. Он фактически строит в Чечне культ Путина и культ своего отца. Если посмотреть, что сейчас происходит в Чечне, то именно такие два направления. В день рождения Путина он открывает в Грозном юношескую спортивную школу имени Путина. Называет проспекты именем своего отца. Он работает только в таком формате.

И поэтому вот это его желание построить свой культ, стать отцом нации, другие такие элементы политической позолоты мы должны воспринимать в достаточно комическом формате: человек играет. Это человек, использующий кортежи с численностью около 70 автомобилей, по крайней мере, из обнародованного видео. Вы представляете 70 автомобилей, кортеж в маленькой стране, которая по площади равна Хмельницкой или Винницкой области?

Потому думаю, что нужно все это воспринимать с легкой улыбкой.

Но. У нас много версий [существует] о Чечне, возможном центробежном процессе, возможных протестах. Нет, протестов там не будет. Центробежных процессов в ближайшее время там не предусматривается, потому что бюджет Чечни на 80% составляют средства центрального бюджета.

То есть Кадыров просто оказался гением в выкачивании средств из центрального бюджета, в строительстве воздушных замков, строительстве мегапроектов, на которых можно освоить и воровать огромные средства. Потому пока такая схема будет работать, в Чечне будет все спокойно.

Но не забывайте, что Чечня прошла страшную войну с Россией — Первую и Вторую чеченскую. Грозный напоминал Бахмут сегодня. Я был в Грозном в 1997 году. Даже после Первой чеченской войны центр Грозного был полностью уничтожен. Это были сплошные развалины.

Поэтому у многих чеченцев жива память. Они помнят о том зле, которое принесла Россия. Поэтому в Чечне мы через определенное время увидим и центробежные процессы, и борьбу за независимость, и резкий рост антироссийских настроений. Пока их просто купили, засыпали деньгами и устроили Кадырову роскошную, позолоченную жизнь.

Но все будет иметь свой конец.

— Может, не сам Кадыров играет? Может быть, это характерная особенность менталитета? Может, это кто-то хочет выслужиться в так называемом парламенте Чечни? Всех нелояльных уничтожили или заставили склонить голову по результатам двух чеченских войн. Может быть, это стокгольмский синдром?

— Может быть, и стокгольмский синдром. Возможно, и пример известной фразы о том, что зависит от того, кто первым добежит до падишаха, то есть кто первый захочет выслужиться, кто первый скажет о том, что он самый большой фанат вождя.

Эти подковерные игры в восточном формате понимать достаточно сложно.

Но нужно помнить, что многие местные политики могут работать именно в таком формате, строить культ вождя, но, с другой стороны, в их памяти будет оставаться то зло, которое принесли россияне. Многие политики, как, возможно, сейчас формируют культ Кадырова, помнят, как выглядит автомат, прикосновения, когда они держали оружие.

И не забываем: сам Кадыров не просто держал оружие, а реально воевал против «русских». Есть даже известное интервью, когда Кадыров…

— Что первого «русского» он убил в 16 лет.

— Да.