«Российский фронт разрушится». В Чечне идет «брожение», Кадыров в панике — интервью NV с чеченцем, который защищает Украину с 2016-го 4 марта, 11:19 Эксклюзив NV Муслим Мадиев, командир добровольческого батальона имени Джохара Дудаева (Фото:Скриншот с видео Фронт Северного Кавказа / North Caucasus Front)

Если Россия проиграет войну в Украине, начнутся освободительные движения в регионах РФ, считает Муслим Мадиев, командир добровольческого батальона имени Джохара Дудаева.

В Чечне уже идет брожение, говорит боец, от чего марионетка Кремля Рамзан Кадыров в панике и не знает, что делать.

Мадиев в интервью Radio NV уверенно заявил: «Если мы выиграем в Украине, значит выиграем и в Чечне».

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— Когда вы присоединились к Вооруженным силам Украины? Если я не ошибаюсь, вы не сомневались в том, что уже в 2014 году началась война с Россией.

— Да, я знал, что она началась. С 2016 года участвую в боях за Украину.

— Могли бы вы немного рассказать о батальоне Джохара Дудаева? Кто именно помогает Вооруженным силам Украины уничтожать российских оккупантов.

— Батальон Джохара Дудаева с 2014 года помогает Украине, воюет. Есть два батальона — Шейха Мансура и Джохара Дудаева. Это ребята, которые мотивированы. Они знают, что эта война — наша общая и враг наш общий.

Идет освобождение Чечни. Если мы выиграем в Украине, значит выиграем в Чечне.

— В Чечне против вас возбудили уголовное дело. Статья — это некие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности? Почему только сейчас его открыли?