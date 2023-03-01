В Москве «при странных обстоятельствах» умер экс-советник Кадырова — росСМИ

1 марта, 21:28
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Рамзан Кадыров (Фото:t.me/RKadyrov95)

Рамзан Кадыров (Фото:t.me/RKadyrov95)

В России 27 февраля умер экс-советник главы Чечни Рамзана Кадырова банкир Петр Чувилин, сообщают росСМИ.

27 февраля Telegram-каналы ВЧК-ОГПУ сообщил, что Чувилин умер «при странных обстоятельствах».

Российский ресурс РБК со ссылкой на собственный источник утверждает, что бывший банкир проходил лечение в стационаре частной клиники в Москве.

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«Он долго болел и у него развился сепсис», — утверждает источник.

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Чувилин — бывший вице-президент российских Инкредбанка и совладелец Столичного торгового банка, бывший советник главы Чечни Рамзана Кадырова. В 2014 году Чувилин стал фигурантом дела о мошенничестве. В 2016 году его приговорили к четырем годам колонии.

После приговора бывший банкир стал одним из ключевых свидетелей по делу бывшего полковника российского МВД Дмитрия Захарченко. В 2018 году Чувилин вышел из колонии условно-досрочно.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Рамзан Кадыров Чиновник Смерть

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