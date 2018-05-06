Пучдемона вновь выдвинут на пост главы Каталонии

Лидер движения за независимость Каталонии Карлес Пучдемон будет вновь выдвинут на пост главы правительства области.

Такое решение приняла партия Вместе за Каталонию, которую возглавляет Пучдемон, передает DW.

Кандидатура Пучдемона будет официально выдвинута до 14 мая.

Напомним, 23 марта Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских политиков, в частности Карлеса Пучдемона, находившегося в тот момент в Финляндии. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

Позже Пучдемон был задержан полицией Германии при попытке пересечения границы.

26 марта суд немецкого города Ноймюнстер арестовал Пучдемона.

Ранее немецкий суд постановил, что бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон не может быть экстрадирован по запросу Испании по основному обвинению в "организации восстания". 6 апреля прокуратура земли Шлезвиг-Гольштейн постановила освободить Карлеса Пучдемона под залог в 75 тыс. евро.