От резиновых пуль полиции. Во время протестов в Грузии пострадали более 30 журналистов Вчера, 17:00 Цей матеріал також доступний українською Irakli Gedenidze/Reuters Полиция применила силу против протестующих в Тбилиси Irakli Gedenidze/Reuters

Во время протестов в Тбилиси от действий полиции пострадал 31 сотрудник грузинских СМИ.

Об этом сообщили в Хартии журналисткой этики страны, пишет Грузия Онлайн.

Отмечается, что все пострадавшие журналисты были ранены резиновыми пулями.

Так, фотограф издания Civil. ge Гурам Мурадов получил 11 резиновых пуль, у журналистки телекомпании Рустави 2 Тамар Багашвили был зафиксирован перелом плеча, ее прооперировали. Член службы охраны Рустави 2 Георгий Сулашвили потерял глаз, у него сломана челюсть.

Читайте также: Во время протестов в Тбилиси журналистка потеряла глаз

20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.

Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов на русском. С учетом того, что РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.



Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвовали по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

По последним данным, в протестах пострадали 240 человек.

Полиция Грузии задержала 305 человек.