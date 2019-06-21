Во время протестов в Тбилиси журналистка потеряла глаз
В грузинской столице Тбилиси во время массовых протестов госпитализировали журналистку с ранением глаза.
Как сообщает грузинское издание Fortuna, девушка потеряла глаз после попадания резиновой пули, выпущенной из полицейского оружия.
Также отмечается, что раненая девушка — не единственный журналист, пострадавший во время протестов.
Всего пострадало около 70 человек.
Для разгона демонстрантов использовались также водяные пушки и слезоточивый газ.
Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.
Всего в акции протеста участвовали по меньшей мере пять тысяч человек.
Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.
Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В ходе столкновений пострадали 52 человека.