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Во время протестов в Тбилиси журналистка потеряла глаз

Сегодня, 09:38
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Во время протестов в Тбилиси журналистка потеряла глаз - фото

REUTERS/Irakli Gedenidze

На акции протеста в Тбилиси журналистка потеряла в глаз

В грузинской столице Тбилиси во время массовых протестов госпитализировали журналистку с ранением глаза.

Как сообщает грузинское издание Fortuna, девушка потеряла глаз после попадания резиновой пули, выпущенной из полицейского оружия.

Также отмечается, что раненая девушка — не единственный журналист, пострадавший во время протестов.

Всего пострадало около 70 человек.

Для разгона демонстрантов использовались также водяные пушки и слезоточивый газ.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвовали по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В ходе столкновений пострадали 52 человека.

Теги:   Тбилиси Грузия

Спецтема   Протесты в Грузии

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