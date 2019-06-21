Протесты в Тбилиси: спикер парламента Грузии подал в отставку Сегодня, 14:53 Цей матеріал також доступний українською rustavi2. ge Кобахидзе уходит в отставку из-за протестов rustavi2. ge

Спикер парламент Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку.

Такое решение было принято на засдеании политсовета правящей парии Грузинская мечта, пишет Rustavi 2.

О решении Кобахидзе уйти в отставку объявил генеральный секретарь партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Решение Ираклия Кобахидзе уйти в отставку является еще одним выражением высокого уровня ответственности перед обществом», — сказал он.

20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.

Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов на русском. С учетом того, что РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.



Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвовали по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

По последним данным, в протестах пострадали 240 человек.