Протесты в Грузии: полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули Вчера, 23:28 Цей матеріал також доступний українською Raul Kiria / Twitter Правоохранители бросали гранаты со слезоточивым газом со внутреннего двора парламента Raul Kiria / Twitter

Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против демонстрантов у здания парламента Грузии в Тбилиси.

Об этом сообщает Рустави-2.

По данным телеканала, правоохранители бросали гранаты со слезоточивым газом со внутреннего двора парламента. Несколько человек пострадали, среди них есть сотрудники СМИ.

Как отмечается, полиции временно удалось оттеснить протестующих, но они вновь вернулись к зданию парламента.

Напомним, что вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвуют по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.