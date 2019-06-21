Протесты в Грузии: задержаны более 300 человек Сегодня, 16:28 Цей матеріал також доступний українською Irakli Gedenidze/Reuters МВД Грузии открыло дело по факту протестов в Тбилиси Irakli Gedenidze/Reuters

Полиция Грузии задержала 305 участников протестов в Тбилиси.

Как сообщили в грузинском МВД, митингующие были задержаны за «совершение различных правонарушений».

Кроме того, правоохранители возбудили дело по ст. 225 Уголовного Кодекса Грузии — организация, руководство и участие в групповом насилии.

Отмечается, что действиям протестующих будет дана правовая оценка.

Также будут изучены возможные факты превышения силы полицейскими.

20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.

Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов на русском. С учетом того, что РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.



Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвовали по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

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По последним данным, в протестах пострадали 240 человек.