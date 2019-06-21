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Столкновения в Тбилиси: пострадали 240 человек

Сегодня, 11:59
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Столкновения в Тбилиси: пострадали 240 человек - фото

REUTERS/Irakli Gedenidze

Протесты в Тбилиси

В ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 человек, в том числе, 80 полицейских.

Об этом сообщил в пятницу, 21 июня, глава центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Грузии Автандил Талаквадзе.

«102 человека остаются до этого момента в различных клиниках», — цитирует Талаквадзе Интерфакс-Украина.

Заместитель главы Минздрава Грузии Заза Боху подтвердил журналистам эти данные.

Он отметил, что состояние одного пострадавшего стабильно тяжелое, двум в эти минуты проводится операция. Замминистра уточнил, что у большинства пострадавших травмы, в том числе глаз, ушибы, вывихи.

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20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.

Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов на русском. С учетом того, что РФ оккупирует Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвовали по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Теги:   Грузия

Спецтема   Протесты в Грузии

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