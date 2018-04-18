Протесты в Ереване: полиция задержала более 60 активистов

В отделения полиции Армении в среду доставлены 66 участников акции протеста в Ереване.
Такие данные озвучил представитель пресс-службы полиции Эдгар Джаноян, сообщает Интерфакс.
Утром 18 апреля в Ереване возобновились акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны.
В частности, протестующие окружили здание резиденции премьер-министра Армении.
Накануне в Ереване с площади Республики стартовало многотысячное шествие движения Мой шаг.
После этого полиция начала зачистку центра города на проспекте улицы Туманяна и проспекта Маштоца, прилегающей к площади Франции.
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Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении. 17 апреля активисты начали блокировать правительственные здания.
Несмотря на многочисленные демонстрации, Сержа Саргсяна избрали премьер-министром.
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