Протесты в Ереване: полиция задержала более 60 активистов

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В Ереване полиция задержала 66 человек

В Ереване полиция задержала 66 человек

В отделения полиции Армении в среду доставлены 66 участников акции протеста в Ереване.

Такие данные озвучил представитель пресс-службы полиции Эдгар Джаноян, сообщает Интерфакс.

Утром 18 апреля в Ереване возобновились акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны.

В частности, протестующие окружили здание резиденции премьер-министра Армении.

Накануне в Ереване с площади Республики стартовало многотысячное шествие движения Мой шаг.

После этого полиция начала зачистку центра города на проспекте улицы Туманяна и проспекта Маштоца, прилегающей к площади Франции.

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Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении. 17 апреля активисты начали блокировать правительственные здания.

Несмотря на многочисленные демонстрации, Сержа Саргсяна избрали премьер-министром.

 

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