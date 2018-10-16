Прихожанам РПЦ запретили молиться на Афоне - СМИ

Российское информационное агентство ТАСС сообщает, что пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявил о том, что прихожане РПЦ не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон.

"Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиями", - заявил Волков.

Напомним, что 15 октября Священный Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем.

Ранее Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

По словам президента Украины Петра Порошенко, некоторые представители УПЦ МП готовы принять участие в создании единой Украинской церкви под главенством Константинополя.

В ответ на это в Москве предложили созвать чрезвычайный Всеправославный Собор для низложения патриарха Варфоломея и членов его Синода.