Унизительные сцены для Путина. Ростов массово провожал Пригожина и его боевиков овацией, аплодисментами и рукопожатиями — фоторепортаж 25 июня, 10:24 Жители Ростова на улицах города скандировали боевикам «Вагнер! Вагнер», жали руки и фотографировались с ними (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вечером в субботу, 24 июня, Евгений Пригожин покинул Ростов-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что такая договоренность была достигнута в ходе посреднических переговоров Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным. Взамен будут закрыты уголовные дела, возбужденные против Пригожина, а сам он отправится в Беларусь. Песков также заявил, что вагнеровцы, которые не участвовали в мятеже, смогут подписать контракты с Минобороны РФ, а остальных «не будут преследовать». Дальнейшую судьбу главы Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, отставки которых добивался Пригожин, в Кремле не уточнили, сами они не делали никаких заявлений с начала мятежа.

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Вечером 24 июня в сети появились многочисленные фото и видео, на которых вагнеровцы сворачивают осаду штаба Южного военного округа ВС РФ в Ростове-на-Дону и покидают город. Их, как и Евгения Пригожина, жители Ростова провожали восторженными криками, скандируя «Вагнер! Вагнер!».

Аплодисментами провели и танк, которые ранее называли «застрявшим в воротах цирка» (вероятно, техника блокировала один из проездов в Ростове).

А на этих кадрах из Ростова уезжает сам Пригожин — ему приветственно машут и жмут руку.

Аналитики Института изучения войны обратили особое внимание на эти картины. Они подчеркнули, что ростовчане фактически не выступили против захвата города вагнеровцами, а в некоторых случаях «тепло приветствовали» пригожинскую ЧВК — то есть, хотя и не продемонстрировали прямой оппозиции Владимиру Путину, но как минимум «приняли» действия сил Пригожина. ISW упомянул эти сцены в длинном списке унизительных для Кремля картин мятежа — от речи, с которой пришлось выступить диктатору до смехотворного положения российских регулярных сил, в которое их поставил марш вагнеровцев на Москву.

NV собрал вечерние фотографии из Ростова.

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer