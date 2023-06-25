Разведка США знала, что Пригожин готовит бунт. Белый дом и лидеры Конгресса молчали, чтобы не помогать Путину — американские СМИ 25 июня, 12:27 Вагнеровцы в Ростове, 25 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Разведка США уже по состоянию на середину июня владела информацией о том, что главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин планирует вооруженную операцию против высокопоставленных российских оборонных чиновников. Догадывались об этом и украинские военные.

Об этом сообщают несколько влиятельных американских СМИ, в частности New York Times, CNN и Washington Post.

По информации этих изданий, в июне разведывательные службы США собрали информацию о том, что Пригожин планировал вооруженные действия против российского Минобороны. О таких данных американское разведсообщество срочно проинформировало администрацию Джо Байдена и других представителей власти США. В частности, в среду, 21 июня, об этом узнали в Белом доме и Пентагоне, а 22 июня брифинг провели для восьми самых влиятельных конгрессменов из Палаты представителей и Сената США (т.н. Gang of Eight, куда входят лидеры обеих палат Конгресса, лидеры меньшинства и комитета по вопросам разведки).

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Со ссылкой на одного из чиновников WP уточняет, что точный характер, цель и время планов Пригожина разведчикам не были известны, однако «было достаточно сигналов», чтобы сообщить властям о вероятных планах главаря вагнеровцев. Этот источник WP рассказал, что в течение последних двух недель в руководстве США царила «большая обеспокоенность» относительно того, что в итоге может произойти, останется ли Владимир Путин у власти и как любая нестабильность может повлиять на контроль над ядерным арсеналом России. «По этому поводу было много вопросов», — сказал собеседник издания.

Сотрудники американской и западной разведок заметили, среди прочего, что Пригожин накапливает оружие и боеприпасы, уточняют источники CNN. Однако, говорят они, серьезность его намерений было трудно оценить, и в конце концов «все произошло очень быстро».

В разведке США пришли к выводу, что ключевым триггером для Пригожина стал приказ российского Минобороны от 10 июня о том, что все «добровольческие» формирования и наемники должны подписать официальные контракты с вооруженными силами РФ. После этого украинские военные чиновники также следили за Пригожиным и все больше убеждались в том, что он может мобилизовать свои силы против Москвы, сказал WP украинский чиновник. Он отметил, что ему неизвестно о том, чтобы США предоставляли такую информацию Украине, а в украинских кругах не знали о времени, когда Пригожин решит действовать.

New York Times пишет, что на этот раз США по нескольким причинам решили не разглашать публично данные разведки заранее, как во время подготовки полномасштабного вторжения в Украину. Американские чиновники сочли, что если они предадут огласке данные разведсообщества, Путин мог бы обвинить их в организации государственного переворота. А во-вторых, США явно не были заинтересованы в том, чтобы помочь Путину избежать значительного и позорного удара по его поддержке.

Сейчас Белый дом публично озвучивает минимум комментариев относительно бунта в России, поскольку события развивались быстро, а также потому, что администрация Байдена не хотела давать Путину никакого повода обвинять Запад в содействии действиям Пригожина. Однако несколько официальных лиц заявили NYT, что считают вполне ожидаемым, если Путин в итоге заявит, что мятеж был результатом «иностранного заговора».

Вечером в субботу, 24 июня, Евгений Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что такая договоренность была достигнута во время посреднических переговоров Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным. Взамен будут закрыты уголовные дела, возбужденные против Пригожина, а сам он отправится в Беларусь. Песков также заявил, что вагнеровцы, которые не участвовали в мятеже, смогут подписать контракты с Минобороны РФ, а остальных «не будут преследовать». Дальнейшую судьбу главы Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, отставки которых добивался Пригожин, в Кремле не уточнили, сами они не делали никаких заявлений с начала мятежа.