Премьер Армении просит президента уволить глав силовых ведомств

Избранный после бархатной революции премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил в четверг, 10 мая, президенту страны уволить главу полиции и Службы национальной безопасности.

Как пишет Кавказский узел, Пашинян направил президенту страны предложение отправить в отставку главу полиции Владимира Гаспаряна и руководителя Службы национальной безопасности Георгия Кутояна.

О причинах такого решения Пашинян не уточнил.

Указ об освобождении от должностей глав ведомств должен подписать президент Армении.

Смотрите также

Ранее Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и установить дипломатические отношения с Турцией.

Пашинян получил власть на фоне политического кризиса в Армении. Уличные протесты были спровоцированы назначением бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.

8 мая парламент Армении избрал лидера протестного движения Пашиняна премьер-министром страны. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против – 42.