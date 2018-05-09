Премьер Армении заявил о готовности установить дипломатические отношения с Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова установить дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий.

Об этом сообщает Новости-Армения.

"Вы знаете, что предпосылки есть у Турции. Это нелогично, потому что установлению двухсторонних дипломатических отношений мешают отношения с третьей страной", - сказал Пашинян.

Он отметил, что Ереван готов к установлению отношений с Анкарой, но остается приверженным "повестке по международному признанию геноцида, потому что оно больше связано с предотвращением будущих геноцидов, а не с армяно-турецкими отношениями".

Между Турцией и Армений отсутствуют дипломатические отношения, а границы между двумя странами были закрыты с 1993 года. В 2008 году занимавший тогда должность армянского президента Серж Саргсян начал процесс нормализации армяно-турецких отношений. В 2009 году Турция и Армения подписали в Цюрихе протокол об установлении дипотношений и протокол о развитии двухсторонних отношений, которые должны были быть ратифицированы парламентами двух стран. На данный момент эти договоры еще не были утверждены. В марте 2018 года Саргсян приостановил процедуру ратификации данных протоколов.

В Армении 24 апреля каждый год проходит День памяти жертв, которые были убиты в Османской империи во время Первой мировой войны. По разным оценкам, в результате депортации и истребления армянского населения в 1915–1918 годах погибли от 700 тыс. до 1,5 млн человек.