Пашиняна избрали премьер-министром Армении

Парламент Армении избрал лидера протестного движения Никола Пашиняна премьер-министром страны.

За кандидатуру Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против – 42, сообщает Интерфакс.

Сам Пашинян заявил, что после утверждения его кандадатуры первым шагом может стать поездка в Нагорный Карабах.

Он не исключил, что 9 мая будет находиться в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Пашинян отметил, что Армения готова к мирному разрешению карабахского конфликта и переговорам по этому вопросу.

"Я готов к переговорам с руководителем Азербайджана в рамках Минской группы ОБСЕ. Но переговоры не могут быть эффективными и полноценными без участия в них стороны конфликта - Карабаха", - сказал Пашинян, выступая в парламенте Армении, подчеркнув, что "необходимо придать новый импульс международному признанию независимости Арцаха (армянское название региона)".

Неделю назад Республиканская партия Армении (РПА), которая имеет большинство в парламенте, заблокировала избрание лидера протестного движения.

Политический кризис в Армении обострился после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.