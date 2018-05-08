Премьер Армении Пашинян заявил о планах встретиться с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

В комментарии изданию ArmTimes, Пашинян заявил, что встреча может состоятся 14 мая. По данным российских СМИ, местом встречи может стать Сочи.

В пресс-службе Кремя заявили, что Путин уже направил Пашиняну поздравительную телеграмму по случаю вступления в должность премьер-министра Армении.

8 мая парламент Армении избрал лидера протестного движения Пашиняна премьер-министром страны. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против – 42.

Пашинян получил власть на фоне политического кризиса в Армении. Уличные протесты были спровоцированы назначением бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.