Правительство России ушло в отставку

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку в связи с началом нового срока Владимира Путина, сообщает Интерфакс.

Заявление об оставке премьер-министра и Кабмина подано в соответствии с Конституцией РФ после инаугурации главы государства.

Ожидается, в ближайшее время Путин назовет имя нового премьер-министра РФ.

Агентство напомнило, что шесть лет назад имя кандидата на должность главы правительства было названо Путиным менее чем через два часа после инаугурации.

В понедельник, 7 мая, Путин в четвертый раз принял присягу президента РФ. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце, руководить Россией он будет следующие шесть лет.