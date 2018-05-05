"Позор!" На антипутинском митинге в Москве задержали Навального - видео

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Навального волокли несколько силовиков
Скриншот

Навального волокли несколько силовиков

В субботу, 5 мая, на акции протеста Он нам не царь на Пушкинской площади в Москве силовики задержали российского оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Поводом для этого стало то, что антипутинский митинг традиционно не был одобрен властями и считается несанкционированным.

Как видно на видео с места событий, Навального унесли, держа за руки и ноги.

При этом действия силовиков сопровождались выкриками "Позор!".

Ранее сообщалось, что в российских городах проходят акции протеста, приуроченные к инаугурации главы Кремля Владимира Путина.

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