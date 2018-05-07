Путин определился с кандидатурой нового премьера России

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

Об этом сообщает РИА Новости.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

7 мая правительство России во главе с Медведевым ушло в отставку в связи с началом нового срока Путина.

Заявление об оставке премьер-министра и Кабмина было подано в соответствии с Конституцией РФ после инаугурации главы государства.

В понедельник, 7 мая, Путин в четвертый раз принял присягу президента РФ. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце, руководить Россией он будет следующие шесть лет.