Навального отпустили из полиции

Российского оппозиционера и руководителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустили из отдела внутренних дел Москвы.

Политика отпустили до заседания суда по его делу, которое пройдет 11 мая.

Видимо пришла команда «до инаугурации не сажать». На меня оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда. На фото: материалы моих «правонарушений». Ну всё верно, чё pic.twitter.com/ogsCIGQiYK — Alexey Navalny (@navalny) 5 мая 2018 г.

Напомним, в субботу, 5 мая, перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина во многих городах страны проходят акции Он нам не царь. Навальный призвал выходить людей на улицы в связи с недемократичностью состоявшихся выборов. Движение уже традиционно не получило разрешения властей Москвы на их проведение. Правоохранители, схватив за руки и ноги, вынесли Навального из толпы.

Мероприятие собрало много сторонников во многих российских городах. Полиция задержала по меньшей мере 1200 человек по всей стране. Российские силовикизадерживают также и детей, которые присутствуют на митингах.