Навального отпустили из полиции

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11 мая состоится суд над Алексеем Навальным

11 мая состоится суд над Алексеем Навальным

Российского оппозиционера и руководителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустили из отдела внутренних дел Москвы.

Политика отпустили до заседания суда по его делу, которое пройдет 11 мая.

Напомним, в субботу, 5 мая, перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина во многих городах страны проходят акции Он нам не царь. Навальный призвал выходить людей на улицы в связи с недемократичностью состоявшихся выборов. Движение уже традиционно не получило разрешения властей Москвы на их проведение. Правоохранители, схватив за руки и ноги, вынесли Навального из толпы.

Мероприятие собрало много сторонников во многих российских городах. Полиция задержала по меньшей мере 1200 человек по всей стране. Российские силовикизадерживают также и детей, которые присутствуют на митингах.

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