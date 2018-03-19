Путину осталось пять лет до Сталина

Путин уже сравнялся с Брежневым и имеет все шансы приблизиться к Сталину по длительности пребывания у власти

Президент России Владимир Путин, по предварительным данным переизбранный на четвертый срок и победивший с 76,6% голосов, стал на шаг ближе к историческому рекорду Иосифа Сталина – самого продолжительного руководителя в истории РФ и СССР.

В случае если Путин проведет на своем посту еще 6 лет, суммарный срок его доминирования в российской политике составит 24 года, в то время как Сталин находился у власти 29 лет. Путин уже управляет Россией 18 лет, включительно с премьерским сроком.

По данным Центризбиркома, на этих выборах Путин побил личный рекорд – 76,66% голосов, отданные за него 18 марта, стали максимальным показателем российского лидера за все время его участия в президентских кампаниях. На минувших выборах в 2012 году Путин стал президентом в третий раз с 63,6% поддержки, а больше всего ему до сих пор удавалось набрать в 2004 году (71,31%).

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В ночь после выборов Путин уже успел прокомментировать еще один возможный срок своего президентства. Выступая в предвыборном штабе, он назвал вопрос о том, будет ли избираться еще раз, "немножко смешным". "Я что, до 100 лет буду сидеть? Нет", - заявил российский президент.

НВ предлагает вспомнить, кого из лидеров Советского Союза и независимой России уже "пересидел" Путин.

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Борис Ельцин, 10 июля 1991 - 31 декабря 1999 (8,5 года), президент РФ

Первый российский президент после развала СССР, Ельцин ушел с поста, не добыв до конца свой второй президентский срок. О своей отставке он заявил в новогоднем обращении к россиянам, назначив исполняющим обязанности главу правительства – Владимира Путина.

Михаил Горбачёв, 11 марта 1985 - 25 декабря 1991 (почти 7 лет), генсек ЦК КПСС и президент СССР

Горбачев оставил свой пост зимой 1991-го года после подписания главами 11 союзных республик Беловежского соглашения о прекращении существования СССР.

Константин Черненко, генсек ЦК КПСС, 13 февраля 1984 - 10 марта 1985 (1 год)

Стал вторым подряд скоропостижно скончавшимся генсеком и последним похороненным у Кремлёвской стены.

Юрий Андропов, генсек ЦК КПСС 12 ноября 1982 — 9 февраля 1984 (1 год и 3 месяца)

Бывший глава советского КГБ, прославившийся борьбой с диссидентами и своеволием стран соцлагеря, не пробыл на посту и двух лет – он умер после нескольких лет болезней.

Леонид Брежнев, генсек КПСС, 14 октября 1964 - 10 ноября 1982 (18 лет)

Фигура Брежнева, обладателя 117 советских и зарубежных наград, стала синонимом эпохи застоя в СССР. Всенародные ритуальные переизбрания Брежнева затянулись на 18 лет – вплоть до его смерти в 1982 году. Именно столько уже находится у власти Путин, с учетом его премьерского срока в 2008-2012 годах.

Никита Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС, 7 сентября 1953 - 15 октября 1964 (11 лет)

В политической биографии Хрущева - холодная война со США и оттепель в СССР, а также заговор и принудительная отставка. В 1964 году пленум ЦК КПСС, организованный в отсутствие Хрущева во время его отдыха, освободил советского лидера от должности.

Иосиф Сталин, генсек ЦК КПСС, 21 января 1924 - 5 марта 1953 (29 лет)

Сталин, управлявший огромной страной три десятилетия вплоть до своей смерти в 1953 году, вошел в историю как один из самых жестоких диктаторов. Тем не менее в современной России его личность продолжает вызывать восхищение: летом 2017 года Сталин занял первое место в рейтинге выдающихся личностей в истории, по данным опроса Левада-Центра. С 38% поддержки россиян он опередил Владимира Путина и Александра Пушкина (по 34%).

Владимир Ленин, председатель Совнаркома РСФСР и СССР, 8 ноября 1917 - 21 января 1924 (6,5 года)

Российский революционер, главный лидер Октябрьской революции 1917 года, Ленин де-факто стал основателем первого в мире социалистического государства, в 1922 году получившего название СССР. Формально Ленин находился у власти до своей смерти в 1924 году, однако последние несколько лет он по сути не управлял страной из-за своего здоровья.