Он нам не царь. Россияне вышли на акции протеста, приуроченные к инаугурации Путина - фото

В субботу, 5 мая, в российских городах начались акции протеста, приуроченные к очередной инаугурации главы Кремля Владимира Путина.
Инициатором митингов выступил оппозиционер и основатель ФБК Алексей Навальный.
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По имеющимся данным, протестные акции проходят практически по всей России.
#ОнНамНеЦарь #Владивосток pic.twitter.com/ljKImv4ap7— Тин Тиныч (@TinTiny4) 5 мая 2018 г.
Иркутск прямо сейчас!#ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/aw35JP0UV2— Команда Навального (@teamnavalny) 5 мая 2018 г.
Акция #ОнНамНеЦарь в #Хабаровске@teamnavalny @teamnavalnykhv @navalny pic.twitter.com/EBrm57PaPt— Жильников Павел (@pavel_zhilnikov) 5 мая 2018 г.
Красочное шествие в Томске!#ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/1uVavSNa1G— Команда Навального (@teamnavalny) 5 мая 2018 г.
В Красноярске — стихийное шествие! #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/atsvkmOYCM— Команда Навального (@teamnavalny) 5 мая 2018 г.
@teamnavalny @navalny Южно-Сахалинск начал!! #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/w5f5YIg1qp— Стефан (@stepa8769) 5 мая 2018 г.
Митинг «Он нам не царь» начался в Новосибирскеhttps://t.co/WiJUgMBTXk pic.twitter.com/6Xtk0JLBUS— Тайга.инфо (@taygainfo) 5 мая 2018 г.
Иркутск прямо сейчас!#ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/aw35JP0UV2— Команда Навального (@teamnavalny) 5 мая 2018 г.
При этом власти ряда российских городов не дали разрешение на проведения митингов.
Силовики уже стягиваются в центр: вокруг Пушкина стоят штабные автобусы ГУВД, у Ленкома - машины Росгвардии.#ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/pceC5XH8dl— Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 5 мая 2018 г.
В связи с этим в некоторых из них уже начались задержания.
В Барнауле силовики задержала несколько активистов, которые собрались в городском гайд-парке, где акции можно проводить без согласования.
Кроме того, в Красноярске перед митингом задержали координатора местного штаба Навального Яну Герасимову.
Вменяют ч. 2 ст. 20.2.— Яна Герасимова (@ya__ger) 5 мая 2018 г.
Организация митинга.
Только вот, я не организатор, и даже уведомителем не являлась.
Бориса Павлова, моего заместителя, задержали и принудительно везут в следственный комитет. При том, что он не отказывался прийти на допрос туда в 14.00. Напрасные усилия полиции такие напрасные как всегда. #ОнНамНеЦарь— Ксения Пахомова (@ks_pakhomova) 5 мая 2018 г.
В то же время в некоторых городах, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, акции протеста должны начаться позже.
Ранее сообщалось, что в день президентских выборов у посольства РФ в Берлине прошла акция "Нет коронации Путина!".
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