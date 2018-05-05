Он нам не царь. Россияне вышли на акции протеста, приуроченные к инаугурации Путина - фото

В субботу, 5 мая, в российских городах начались акции протеста, приуроченные к очередной инаугурации главы Кремля Владимира Путина.

Инициатором митингов выступил оппозиционер и основатель ФБК Алексей Навальный.

По имеющимся данным, протестные акции проходят практически по всей России.

При этом власти ряда российских городов не дали разрешение на проведения митингов.

Силовики уже стягиваются в центр: вокруг Пушкина стоят штабные автобусы ГУВД, у Ленкома - машины Росгвардии.#ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/pceC5XH8dl — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 5 мая 2018 г.

В связи с этим в некоторых из них уже начались задержания.

В Барнауле силовики задержала несколько активистов, которые собрались в городском гайд-парке, где акции можно проводить без согласования.

Кроме того, в Красноярске перед митингом задержали координатора местного штаба Навального Яну Герасимову.

Вменяют ч. 2 ст. 20.2.

Организация митинга.

Только вот, я не организатор, и даже уведомителем не являлась. — Яна Герасимова (@ya__ger) 5 мая 2018 г.

Бориса Павлова, моего заместителя, задержали и принудительно везут в следственный комитет. При том, что он не отказывался прийти на допрос туда в 14.00. Напрасные усилия полиции такие напрасные как всегда. #ОнНамНеЦарь — Ксения Пахомова (@ks_pakhomova) 5 мая 2018 г.

В то же время в некоторых городах, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, акции протеста должны начаться позже.

Ранее сообщалось, что в день президентских выборов у посольства РФ в Берлине прошла акция "Нет коронации Путина!".