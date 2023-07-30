Под Таганрогом упал и взорвался беспилотник — видео 30 июля, 22:12 Принадлежность беспилотника пока неизвестна (Фото:База/Телеграм)

В воскресенье, 30 июля, в Таганроге, что в Ростовской области РФ, упал и взорвался неизвестный БПЛА.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

По данным российского паблика, беспилотник упал на хуторе Дарагановка вблизи Таганрога в Ростовской области.



По предварительным данным, в результате падения дрона поврежден частный дом и два автомобиля. Также пострадали два человека.



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Принадлежность беспилотника пока неизвестна, отмечает Baza.



В то же время другой российский Telegram-канал Военный Осведомитель сообщает, что этот населенный пункт расположен почти вплотную к авиабазе Таганрог, поэтому можно предположить падение БПЛА ВКС России в результате технической неисправности.



Этот канал также отмечает, что аппарат, предположительно, является разведывательно-ударным беспилотником Форпост-РУ ВКС РФ.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также подтвердил падение БПЛА на хуторе Дарагановка Неклиновского района. По его словам, в результате этого повреждена кровля частного дома и автомобиль. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место, но пострадавших пока нет.

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники. Разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских министерств. Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу.

В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».