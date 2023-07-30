Под Таганрогом упал и взорвался беспилотник — видео
Принадлежность беспилотника пока неизвестна (Фото:База/Телеграм)
В воскресенье, 30 июля, в Таганроге, что в Ростовской области РФ, упал и взорвался неизвестный БПЛА.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.
По данным российского паблика, беспилотник упал на хуторе Дарагановка вблизи Таганрога в Ростовской области.
По предварительным данным, в результате падения дрона поврежден частный дом и два автомобиля. Также пострадали два человека.
Принадлежность беспилотника пока неизвестна, отмечает Baza.
В то же время другой российский Telegram-канал Военный Осведомитель сообщает, что этот населенный пункт расположен почти вплотную к авиабазе Таганрог, поэтому можно предположить падение БПЛА ВКС России в результате технической неисправности.
Этот канал также отмечает, что аппарат, предположительно, является разведывательно-ударным беспилотником Форпост-РУ ВКС РФ.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев также подтвердил падение БПЛА на хуторе Дарагановка Неклиновского района. По его словам, в результате этого повреждена кровля частного дома и автомобиль. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место, но пострадавших пока нет.
В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники. Разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских министерств. Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу.
В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».