«Справедливый процесс». Война возвращается на территорию России — Зеленский 30 июля, 17:45 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неизбежным и справедливым процессом то, что война, которую развязали россияне, постепенно возвращается на территорию России.

Об этом в воскресенье, 30 июня, Зеленский сообщил в вечернем видеообращении в Telegram.

Президент Украины подчеркнул, что российская агрессия потерпела банкротство на поле боя в Украине.

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«Сегодня уже 522-й день, как продолжается так называемая „специальная военная операция“, которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России — к ее символическим центрам и военным базам, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс», — подчеркнул Зеленский.

Однако Зеленский отметил, что зимой российские оккупанты могут снова прибегнуть к энергетическому террору.

«Мы должны осознавать, что как в прошлом году, так и этой зимой российские террористы могут бить по нашей энергетике, по критическим объектам», — отметил глава государства.

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники. Разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских министерств. Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу.



В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».