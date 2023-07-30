Как выглядит Москва-сити после ночной атаки беспилотников — фоторепортаж 30 июля, 08:11 Последствия атаки беспилотников на Москва-сити (Фото:Reuters / Stinger)

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники. Разрушениям подверглась в частности башня IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

Reuters опубликовало первые фото последствий атаки на Москва-сити.

Фото: Reuters / Stinger

Фото: Reuters / Stinger

Фото: Reuters / Stinger

Фото: Reuters / Stinger

Фото: Reuters / Stinger

Фото: Reuters / Stinger

Фото: Reuters / Stinger

Фото: Reuters / Stinger

Фото: Reuters / Stinger

Фото: Reuters / Stinger

Фото: Reuters / Stinger

Фото: Reuters / Stinger

Фото: Reuters / Stinger

Фото: Reuters / Stinger

Российские телеграм-каналы писали, что в результате атаки документы министерств, базирующихся в IQ-квартале, разлетелись прямо по улицам.

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Россияне утверждают, что один человек пострадал в результате взрывов.

В Минобороны РФ уже обвинили Украину в атаке и заявили, что «отбили атаку».