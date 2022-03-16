Кадыров не был в Украине — УП

16 марта, 16:51
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Рамзан Кадыров (Фото:Kadyrov95/Telegram)

Рамзан Кадыров (Фото:Kadyrov95/Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров не был в Украине в течение последней недели, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в СБУ и данные онлайн-сервисов.

По информации собеседников УП в СБУ, Кадыров пользуется двумя номерами телефона. Данные украинских мобильных операторов указывают на то, что за последние семь дней его номера не подключались в роуминге к украинским вышкам связи.

УП попыталась узнать город, в котором находился номер Кадырова, с помощью публичного онлайн-сервиса. Он генерирует ссылку, с помощью которой можно установить местонахождение номера, как только человек перейдет по ссылке. При этом сам пользователь переходит по ссылке на обычный сайт, указанный в ссылке, и ни о чем не подозревает, сообщает УП.

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Журналисты УП написали главе Чечни в Telegram, представившись журналисткой РИА Новости, и добавили ссылку на статью. В этот день, как утверждал Кадыров, он находился под Киевом (13 марта). Сервис нашел его геолокацию в Грозном.

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Инфографика: Українська правда
Инфографика: Українська правда
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Ранее российская пропаганда обнародовала видео, на котором Кадыров сидит в подвале и выслушивает отчеты своих боевиков. В своем обращении к украинским защитникам он утверждал, что уже на подступах к Киеву, который якобы вот-вот будет захвачен. 14 марта в Кремле заявили, что у них нет данных о том, что Кадыров якобы находится в Украине. Уже 15 марта Кадыров оказался в Грозном, где публично встретил секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Чечня Рамзан Кадыров Грозный Украинская правда Российская пропаганда Война России против Украины

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