«Им придется расплачиваться». Глава правительства Чечни в эмиграции о «кадыровцах» и будущем России — интервью 17 марта, 23:49 Цей матеріал також доступний українською Российские войска почти полностью уничтожили жилые кварталы Мариуполя (Фото:АЗОВ — Мариуполь)

О роли «кадыровцев» в войне России против Украины, настроениях чеченского народа и перспективах российского государства после войны рассказал в интервью Радио НВ председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия в эмиграции Ахмед Закаев.

— Мы для начала хотим поговорить о, простите, пожалуйста, «кадыровцах». Потому что нас тут много пугали этими бесстрашными людьми. Дальше выяснилось, что все-таки это такой же миф, как и «величие российской армии». Сегодня издание The Economist посвятило им большую статью. Могли бы вы рассказать, откуда взялся этот миф про «бесстрашных кадыровцах», которые все победят?

— Я хочу пожелать украинскому народу выдержки, стойкости, чего у них в наличии имеется, как весь в мир в этом убедился. Главное — терпение. Я уверен, что вы победите. И весь чеченский народ вас поддерживает, я вас уверяю, без преувеличения. А теперь к вашему вопросу. Действительно что такое или кто такие «кадыровцы»? И откуда взялся вот этот миф о непобедимости этих национал-предателей, коллаборационистов, которые предали свой народ, свое отечество, свою религию и полностью выполняют волю одного человека — это Путин. Они открытым текстом сами заявляют, что они являются «пехотинцами Путина». А вот для чего они нужны были Путину в российско-украинской войне, вот это очень хороший вопрос. Дело в том, что чеченский феномен, как отважных воинов, которые разгромили российскую армию, он имеет место в истории. Это был 1994−1996 год, когда чеченцы и чеченские бойцы сопротивления вынудили Россию сесть за стол переговоров и в конечном итоге покинуть нашу страну. Вот те люди, которые разгромили российскую армию тогда в Чечне, и те люди, которые сегодня представляют Кадырова и Путина — это совершенно разные люди, это разные поколения. По своей природе разные. И поэтому Путин, понимая, что чеченский фактор именно в воинах, и помня о том, что в мире все-таки чеченцев узнали впервые именно из-за того, что они разгромили российскую армию, ему очень важно было представить, что на его стороне против украинцев воюют чеченцы. И вот они раздули этот миф. Это достоверная информация, то, что происходило в Грозном перед началом российской агрессии, они выстроили на площадях там людей, это были все, кто финансировался из бюджета. Включая там гаишников, уборщиков и других людей. Они на всех людей напялили вот эту черную форму, которую они шили для этого случая, и их выстроили на всю площадь, показали, какая «большая армия» у Кадырова. И якобы эта армия, 70 тысяч, готовы войти в Украину с тем, чтобы «освободить украинцев от нацистов». Мы это уже в политическом плане поняли. А вот в пропагандистском плане это было что-то новое, что Путин вот таким размахом пытался использовать чеченский фактор в войне против украинцев. Я вас уверяю, на самом деле, вот форма одежды, эти 100−200 человек, которых они постоянно показывают нам на камеру, снимают ролики и отправляют по всему миру и в Чечню, вот эта форма одежды, вот эти 200 человек. Но какая их функция? Они даже не входят в состав вооруженных сил российской армии. Это не военная сила и не военизированная сила. Это полицейские спецподразделения, которые входят в состав российской гвардии. Они входят туда. И у них были чисто полицейские функции. Эти же автозаки, на которых они должны были въехать в Киев, когда весь украинский народ с цветами и хлебом будет «встречать Путина», если там вдруг появятся те, которые не будут согласны с этим, чтобы их забирать. Чисто такие репрессивные функции были возложены, полицейские функции были возложены на них. Но из всего этого средства массовой информации раздули, представили это чуть ли не как отдельное независимое государство, которое напало на Украину. И слава всевышнему, украинцы и воины украинские, и те чеченцы, которые сегодня вместе с украинцами с оружием в руках противостоят российской агрессии, показали, что это миф, и ничего за этим не стоит, никакой силы. Это лопнет, как мыльный пузырь, как лопнул миф о непобедимости российской армии. Этот миф был до первой российско-чеченской войны. Но мы, чеченцы, которые тогда противостояли с оружием в руках этой армаде, мы развеяли этот миф непобедимости российской армии и непобедимости великой ядерной державы. И поэтому сегодня и украинские бойцы, и чеченцы, которые рядом с ними стоят с оружием в руках и оказывают сопротивление, развеяли миф о том, что кадыровцы из себя представляют какую-то угрозу или реальную силу в этой войне.

— Вы знаете, что действительно какие-то 200 человек все время фотографируют, во-первых, их уже назвали «Instagram-спецназом», это прям почти такое. Во-вторых, то, что на самом деле там, где они фотографировались, как выяснилось, это было даже не в Украине, а в Беларуси в городе Мозыре. То есть, они не из Украины делали эти фото. А еще действительно подтверждается из многих источников, что они не принимают участия в военных боях. Они вот то, что называется могут «кошмарить» мирное население. Имеется ввиду, когда остаются просто цивильные люди, они могут врываться в дома, они могут грабить, они могут убивать. Как вам кажется, все-таки когда мы говорим о Чечне, о национальности, мы все-таки всегда себе представляли, как это сказать, определенный совершенно явный кодекс чести. Как вот с этим кодексом чести, который все-таки присущ чеченцам, мы говорим о целом народе, как это может сочетаться с тем, как ведут себя «кадыровцы»?

— Я клятвенно могу вас заверить, что настоящие чеченцы с такой болью переживают за то, что сейчас происходит, или вокруг вот этой пропаганды, которая дискредитирует нас, как нацию, демонизирует чеченцев, как этнос. Мы с большим переживанием следим за этим. И я еще раз обращаюсь и к вам, как к журналистам и к руководству Украины. Я просто убедительно прошу вас, чтобы мы не следовали той пропаганде, которую Путин специально создал, миф и он делает ровно так, чтобы мы все об этом думали, и чтобы мы демонизировали чеченцев. Это с далеко идущим прицелом. Вы знаете, дружба между нашими народами, она началась не с хорошей жизни. Она началась еще с тех времен, когда большевики, путинские предшественники, устроили Голодомор украинскому народу, и когда чеченцы пришли на помощь. Они приютили в своих домах украинцев, и с этого времени на самом деле дружба между нашими народами была, она крепчала. Она крепчала постоянно и все время. Потому что 1944 год, когда депортировали чеченцев, это были единственная нация — украинцы и евреи, которые не заняли дома депортированных чеченцев. В последующем, когда чеченцы были возвращены в республику, это украинцы и евреи, которые встретили чеченцев благодушно и открыли им двери своих домов, пока они не могли определиться со своим имуществом, которое у них отняли 13 лет назад. В последующем, когда началась первая российско-чеченская война, к нам пришли из Украины добровольцы. Это были первые добровольцы. Пусть их было мало, до 20 человек, но это были украинцы, которые пришли помочь нам. И они принесли огромную поддержку с этой страны. И чеченцы это очень хорошо помнят. И ему очень важно было рассорить нас на долгую перспективу, чеченцев и украинцев. путин очень хорошо понимает, что он в этой войне не выиграет. И весь мир понимает сегодня, что у Украины очень хорошее будущее. Украина станет одной из ведущих европейских стран. И в этой ситуации иметь дружеские отношения с чеченцами, и если останутся дружеские отношения между чеченским народом и украинцами, это усиливает наши позиции в плане и международных институтов, и по всем вопросам. И поэтому Путину очень важно было нас рассорить. Да, мы смотрим на этих людей, которые называются чеченцами, но это путинские пехотинцы. И из области такой, я уверен, что это не произойдет, если сегодня Украина проиграет и в течении 20 или 25 лет также, как и чеченцы, окажется под российской оккупацией, я вас уверяю, что среди украинцев найдутся тоже силы, которые будут защищать интересы оккупантов и российские интересы. Поэтому наша трагедия, наша проблема в том, что 28 лет назад, когда Россия напала на маленькую Чеченскую республику, и в течении 15 лет, пока мы отражали эту агрессию, весь мир, весь мир, к сожалению, был против нас и был за Россию. И даже официальный Киев всецело поддерживал эту войну, заявлял о том, что Чечня — это внутреннее дело России. И поэтому в результате попустительства всего международного сообщества сегодня в Чечне сумели создать эту силу, которая сегодня дискредитирует всех чеченцев. И мы с огромным переживанием следим за этим, но мы абсолютно уверены в том, что вот это тот мизер, который сегодня выводит на первый план, на камеры, и они делают такую информационную войну против чеченского народа в первую очередь, а потом уже против украинцев и других людей доброй воли, мы это принимаем именно с этой позиции. Что вот вся эта пропаганда и все, что сегодня представляют из себя так называемые путинские пехотинцы «кадыровцы», они делают это во вред будущего чеченского народа и всему чеченскому этносу.

— Вы правы, украинцы были такими же жертвами пропаганды. И действительно я думаю, что здесь многие верили в то, что говорили в телевизоре о каких-то чеченских террористах и так далее. Я думаю, что где-то в 2014 году большинство украинцев поняли, что мы ошибались по поводу чеченских войн, я тут должен это признать. И я хочу сейчас, чтобы вы немножко нам рассказали о Рамзане Кадырове, это олицетворение зла вот этой российской системы. Он опубликовал ролики, как будто он был под Киевом, а он никогда не был под Киевом. Что это вообще за человек в женских сапогах Prada?

— Вот в первую российско-чеченскую войну, там по фотографиям я находил, несколько раз он появлялся, бегал вокруг и между бойцами, между теми, кто оказывал сопротивление. Тогда его отец, агент КГБ, он был глубоко внедрен в ряды чеченского сопротивления, и он как раз-таки создавал такой имидж религиозной войны, он все время призывал к Джихаду, убивать всех русских. Если каждый чеченец убьет 150 русских, то проблема «будет решена». Тем самым он с одной стороны оправдывал ельцинское вторжение в Чечню, показывая, что чеченцы такие злые, они «готовы убить всех русских», не считаясь с полом, возрастом и прочее. Потому что миллион чеченцев должны были убить по 150 — это значит убить 150 миллионов россиян. С одной стороны вот этой пропаганды придерживался его отец, с другой он показывал Западу, что мы какие-то религиозные фанатики, которые будут умирать, погибать и убивать, не имея никаких других целей, кроме каких-то религиозных. А этот шакал, который бегал за ним. Ему было 16 лет или 15, я его вживую просто в памяти не помню. Когда какие-то фотографии появляются, вроде бы, когда его отец приходил ко мне на работу, бегал там какой-то юродивый. На самом деле он таким и был. И в последующем, когда Путин увидел в этом юродивом жестокого, беспринципного, бесхребетного, который жаждет власти и благополучия и благосостояния, это вот вы возьмите интервью с Анной Политковской, которая у него брала еще в те годы, как он бегал, показывал наценки на стульях. И говорил ей: «Ты видишь, сколько рублей стоит этот стул? У меня их вот столько здесь!» и естественно, россияне очень четко просчитали, что вот это станет очень мощным инструментом в их руках. Просто для него нужна жестокость, это в нем есть. Вот сейчас уже все понимают, это пришлые «кадыровцы» со своими фамилией, гербом, дед, прадед, до четвертого колена это пришлые люди в Чечню. Они не чистокровные чеченцы. А Кадыров-старший в то время стал уже более неудобным для Кремля. Потому что он начал выдвигать какие-то условия, какой должен быть договор между Россией и Чечней, федеративный договор, где будут обозначены разграничения полномочий по татарскому варианту. А у Путина были другие планы. Он не собирался продлевать федеративный договор с Татарстаном и, естественно, он не собирался подписывать новый федеративный договор с Кадыровым-старшим. Хотя предварительно у них были такие договоренности. И он уже увидел в этом мальчике, в этом шакале, которого отец старший назначил начальником службы своей безопасности, через него они и ликвидировали Кадырова-старшего. На самом деле без преувеличения Кадыров-младший знает, как и когда убили его отца. Он был посвящен. Но не в момент, когда убивали, он находился где-то в Москве и гулял. Вот представьте себе, начальник службы безопасности в Москве гуляет, а его отца сажают на стул с миной. Заминированный стул на стадионе. Хотя в последующем они попытались сказать, что это сделали чеченские бойцы сопротивления, и даже Шамиль Басаев взял на себя ответственность за это. Я и тогда говорил, и сейчас говорю, и ответственно заявляю, Шамиль Басаев к этому взрыву не имел никакого отношения. У наших сил сопротивления не было таких средств, которые могли бы вот так вот точечно ликвидировать человека. Если бы эту мину заложил бы Шамиль Басаев, то он бы снес половину стадиона. И его, и тех, кто пришли на его праздник. Он бы глазом не моргнул. И один российский генерал ногу потерял, слишком близко оказался к этому объекту. И другой, так называемый «председатель национального собрания» — он свою голову потерял. Поэтому Кадыров точно знал, кто и зачем ликвидировал его отца. И сегодня идентифицировать Кадырова как чеченца — это неправильно. Во-первых, он не чеченец, во-вторых — на все сто процентов зависит от Путина и от его ближайших нескольких человек. И Кадыров будет выполнять волю Путина. И естественно, Кадыров будет находится во главе республики до тех пор, пока Путин будет сидеть в Кремле. Не потому что сами российские структуры или россияне его любят. Его тоже лютой ненавистью ненавидят, потому что россияне, особенно русские шовинисты, которые сегодня выступают за войну в Украине, они его лютой ненавистью ненавидят. Это, как бы, такой оправдательный момент для Путина, в чем его всегда упрекали, что он чересчур благоденствовал национал-предателей в Чечне, позволяет им много такой самодеятельности. А вот сегодня Путин, оправдываясь, говорит, что эта структура, это его детище в лице Кадырова и «кадыровцев», что они сумели их использовать в Украине. И поэтому ему еще как можно больше нужно увеличивать роль и причастность Кадырова в этой войне.

— Когда мы говорим о тех санкциях, которые были наложены на Россию, говорим о том, как у них ухудшается экономика с каждым днем, многие эксперты прогнозируют то, что это приведет к такому очень большому ослаблению России, в том числе к возможному ее распаду. Скажите, верите ли вы в то, что этот распад возможен? И на ваш взгляд, где могут возникнуть очаги сопротивления внутри России? Видите ли вы их?

— Журналисты, украинцы задают этот вопрос, им кажется, что вот в процессе войны с Украиной там могут произойти какие-то эксцессы. Я думаю, что этого не произойдет. В Чечне это точно не произойдет. Потому что мы знаем, что если даже вот сегодня бы Чечня восстала бы и заявила бы о своих претензиях освободиться и деоккупировать Чечню, мир точно также, как они относились к нам 30 лет назад, также назвали бы это внутренним делом России, никто бы нам не помог. И мы бы в очередной раз ввергли бы чеченский народ в кровопролитную войну. Мы этого делать точно не будем. И я думаю, что других каких-то очагов я там не вижу. Крым и Севастополь — вот он может отойти к Украине или может потом в последующем стать, не знаю как. Но что Россия распадется, у меня в этом нет никаких сомнений. И вот в этом случае сами те республики, которые в 1992 году добровольно подписали федеративный договор, но Путин в одностороннем порядке денонсировал этот договор, практически сегодня Россия, это не федерация, это унитарное государство. Те малые народы и республики, которые подписали в 1992 году федеративный договор, они сегодня лишены абсолютно элементарных прав. Они не имеют права избрать того, кого они считают лидером, они не имеют права на язык, они не имеют права на самостоятельность, они лишены права исповедовать свою религию. Только в тех рамках, которые им сегодня дозирует Москва. И поэтому, конечно, в последующем вот эти субъекты они абсолютно точно захотят стать самостоятельными, и в этом смысле Россия обречена на развал. У меня в этом нет сомнений. И самое главное, я хочу, чтобы вы понимали, сама российская общественность будет заинтересована в том, чтобы эта страна трансформировалась в какое-то другое государственное образование. Потому что те санкции, которые сегодня наложены на Россию, те военные преступления, которые сегодня совершаются от имени российского народа Путиным и вот этой военщиной, они будут иметь очень долгие последствия. Как в свое время немцы, они более 70 лет расплачивались за содеянное нацистами в период Второй мировой войны. А сегодня это прямая аналогия того, что Гитлер делал в Европе, сегодня Путин. Но он делает это не один. Он это делает от имени русского народа. И русский народ, который его поддерживает, 68−70% в этой преступной войне, конечно, несет прямую ответственность за это. Но осознание того, что они сегодня совершают, придет чуть позже. Чуть позже, и они поймут, что чтобы избавиться от этого наследия путинского фашизма им придется чем-то расплачиваться. И единственное — они будут заинтересованы в том, чтобы выдать военных преступников. Как политических, так и военных, которые сегодня совершают это преступление. И в последующем трансформироваться в какое-то другое государственное образование. Иначе они 70 лет будут расплачиваться за те преступления, которые они совершают в Украине, если не больше.

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