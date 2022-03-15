«Телепортировался»: Кадыров, утверждавший, что «воюет под Киевом», всплыл в Грозном — видео

15 марта, 15:35
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Рамзан Кадыров «захватывает Киев», находясь от него на расстоянии в 1700 километров (Фото:Скриншот видео Kadyrov95/Telegram)

Рамзан Кадыров «захватывает Киев», находясь от него на расстоянии в 1700 километров (Фото:Скриншот видео Kadyrov95/Telegram)

Кремлевский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров, который еще 14 марта настаивал, что якобы находится в зоне боевых действий под Киевом, оказался вдруг в Грозном.

Об этом свидетельствует видео, на котором он встречает и везет из местного аэропорта секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, прилетевшего туда 15 марта.

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Ранее российская пропаганда обнародовала видео, на котором Кадыров сидит в каком-то подвале и выслушивает отчеты своих боевиков.

https://twitter.com/PowerNaShary/status/1502973540752146440

В своем обращении к украинским защитникам он утверждал, что уже на подступах к Киеву, который якобы вот-вот будет захвачен.

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«На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, а в данный момент еще ближе», — заявлял Кадыров.

После этого украинские военные объявили на него настоящую охоту, однако столь смелые угрозы главаря чеченских боевиков разошлись с реальностью и в итоге он неожиданно всплыл в более чем 1700 километрах от Киева, который так решительно «брал» в своих видео.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Чечня Рамзан Кадыров Грозный Российская пропаганда Николай Патрушев Война России против Украины

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