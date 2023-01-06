Пусть уйдет из Украины. В Пентагоне отреагировали на рождественское «перемирие» Путина 6 января, 10:18 Спикер Пентагона Патрик Райдер (Фото:defense.gov)

В Минобороны США скептически относятся к заявлению российского диктатора Владимира Путина об объявлении «перемирия» в Украине с 6 по 7 января.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

По его словам, американское оборонное ведомство учитывает «длительный послужной список России» в пропаганде, дезинформации и непрерывных нападениях на украинские города и граждан.

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«С нашей точки зрения, если бы Россия действительно была заинтересована в прекращении насилия и кровопролития, которые они принесли украинцам, она бы немедленно ушла из Украины. И эта война бы закончилась сейчас, но, похоже, этого не будет», — сказал Райдер.

Представитель Пентагона добавил, что внимание ведомства и дальше будет сосредоточено на поддержке Украины, ведь украинцы борются за защиту своего государства.

5 января российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессорки Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это решение он озвучил после соответствующего «предложения» главы РПЦ Кирилла.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-террорист Россия прикрывается Рождеством и хочет подогнать свою технику и солдат поближе к украинским позициям.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал лицемерием заявление российского режима о «прекращении огня». А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев не будет вести переговоры о перемирии с Россией, и призвал российских оккупантов убраться из Украины.