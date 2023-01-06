Каковы настоящие задачи «рождественского перемирия» Путина и что указывает на неизменность его целей в войне — анализ ISW 6 января, 09:02 Украинские военные на линии фронта в Херсонской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Владимир Путин не изменил своих максималистских целей захвата Украины, его инициатива рождественского "перемирия" — не более чем информационная операция, призванная ложно обвинить Украину в неуступчивости и якобы «преследованиях» православных.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 5 января.

Заявление Владимира Путина о том, что российские войска якобы будут соблюдать 36-часовое «перемирие» в период с 6 по 7 января в связи с празднованием православного Рождества, вероятно, является информационной операцией, направленной на то, чтобы нанести ущерб репутации Украины, полагают аналитики ISW. Они напоминают, что украинские и западные чиновники, включая президента США Джо Байдена, сразу же отметили лицемерие такой инициативы Путина о прекращении огня и подчеркнули, что российские войска продолжали наносить удары по украинской военной и гражданской инфраструктуре и 25 декабря, когда многие украинцы празднуют Рождество, и в Новый год.

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Путин может добиваться 36-часовой паузы для российских войск, чтобы дать им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критических участках фронта. Такая пауза (если она будет двусторонней — прим. ред.) несоразмерно пойдет на пользу российским войскам и начнет лишать Украину инициативы, констатируют эксперты Института. По их мнению, Путин вряд ли всерьез ожидал, что Украина согласится на условия этого внезапно объявленного прекращения огня, и, возможно, призвал к нему именно с целью представить Украину как страну неуступчивую и не желающую предпринимать необходимые шаги для переговоров. Это умышленная информационная тактика, которую ранее уже использовала Россия. ISW напоминает, что настоящее прекращение огня обычно требует времени для организации и осуществления. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков еще 14 декабря заявлял, что у России нет планов прекращать огонь на православное Рождество, поэтому заявление Путина от 5 января было неожиданным. Дата православного Рождества остается неизменной, и если бы Путин всерьез относился религиозной мотивации прекращения огня, у него было бы достаточно времени, чтобы инициировать и подготовить его заранее, отмечают в Институте.

Тот факт, что Путин пытается обосновать «прекращение огня» религиозной почвой, дополнительно усиливает еще один кремлевский нарратив — попытку представить диктатора как истинного защитника христианской веры, а Украину — как государство, подавляющее религиозные группы. Ранее Кремль уже использовал дискуссии о восточном православии как оружие, пытаясь обвинить Киев в угнетении религиозных свобод в Украине. Для этого Москва недавно использовала рейды СБУ в церквях и монастырях УПЦ Московского патриархата. Однако эти меры не являются попытками подавить религиозные свободы в Украине, а направлены против явно прокремлевских элементов РПЦ, которые материально, политически и духовно поддерживают российскую агрессию против Украины, констатирует ISW. Теперь же, поскольку боевые действия, вероятно, продолжатся 6 и 7 января, РФ попытается заявить, что Украина якобы нарушает права верующих отмечать Рождество. Эта операция призвана поддержать безосновательный нарратив Кремля о том, что Украина якобы преследует православных христиан и русскоязычных — версию, которую Путин неоднократно выдвигал в качестве оправдания своего незаконного вторжения в Украину в феврале 2022 года. И хотя пропаганда РФ нередко называет «сатанинской» украинскую власть, на самом деле именно российские силы подавляют свободу вероисповедания на оккупированной территории Украины с 2014 года, напоминают аналитики.

Провоенное сообщество в России отреагировало на инициативу Путина о прекращении огня яростным недовольством. Несколько «военкоров» заявили, что это «бесполезная» и «пораженческая» уловка, которая вряд ли увенчается успехом. Еще один из таких блогеров, ранее присутствовавший на фарсе «аннексии» в Кремле в сентябре, использовал открыто геноцидную и бесчеловечную риторику в ответ на инициативу Москвы о прекращении огня. Он также назвал перемирие ненужным и заявил, что российские солдаты «хотят убить каждого человека» в украинской форме. Подобные заявления от людей, обычно солидарных с аргументацией Путина о войне, подрывают попытки Кремля представить Россию как сторону, которая якобы готова вести переговоры. Взаимосвязь Путина с этим сообществом «военкоров» — особенно с теми, кто часто открыто призывает к геноциду — продолжает демонстрировать тот факт, что диктатор не намерен идти на компромисс в отношении своих целей в Украине.



Свои максималистские цели войны Путин подтвердил и в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 5 января. Диктатор заявил, что Москва остается открытой для переговоров с Киевом лишь в случае «выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий». Фактически это означает принуждение Украины к уступкам, которые прямо подрывают ее территориальный суверенитет, напоминает ISW. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг 5 января также заявил, что не видит никаких признаков того, что амбиции Кремля изменились.

В целом использование прекращения огня в качестве информационной операции в сочетании с продолжающейся пропагандой Путиным максималистских целей в Украине по-прежнему указывает на то, что на самом деле диктатор не желает вести переговоры с Украиной. Когда (и если) Путин начнет всерьез относиться к поиску компромиссов, которые могли бы стать предметом рассмотрения в Украине и на Западе, ему придется сменить политику взаимодействия с активным националистическим провоенным сообществом России, которое он в настоящее время активно поддерживает, считают эксперты ISW. Они полагают, что в таком случае Путин мог бы маргинализировать «военкоров», лишить их платформ для своей риторики, угрожать им, склонить к кооперации либо иным образом уговорить их принять более ограниченные цели война. Но такая деятельность в информационном пространстве стала бы очевидной. Однако до тех пор, пока Путин продолжает отводить подобным экстремистам значимую роль и возможность высказываться, остается очевидным, что он не намерен отказываться от своих максималистских целей.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин показательно заявил, что заключенные, примкнувшее к «вагнеровцам» в войне на украинской земле, якобы получили помилование. ISW ставит под сомнение этот факт, напоминая, что такое право помилования в РФ имеет лишь глава государства, и максимум, что мог сделать Пригожин — подать ходатайства о помиловании от имени таких заключенных. Вероятно, он таким образом использует двусмысленность правового статуса бывших заключенных в войне, чтобы увеличить свое влияние и политическую роль, активизировать вербовку в ЧВК Вагнера и «задобрить» преступников, воюющих в ее составе.

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военкоры» заявляют о якобы успехах россиян в Запорожской области — вероятно, чтобы отвлечь внимание от медленного наступления в районе Бахмута, которое наверняка достигло своей кульминации. Мобилизованные российские военнослужащие, вероятно, по-прежнему составляют большую часть потерь российских военных в Украине.

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Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW