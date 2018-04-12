Организация по запрещению химоружия завершила расследование отравления Скрипаля

Копия итоговой версии доклада передана Великобритании и всем участникам Конвенции о запрещении химического оружия

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершили расследование отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Отчет расследования ОЗХО должен быть опубликован 12 апреля в 12:00 по лондонскому времени, сообщает Daily Mail.

Копию отчета эксперты передали британским властям, как стороне, которая запросила проведение расследования.

Британская сторона также попросила предоставить копии документа всем странам-участникам Конвенции о запрещении химического оружия.

"Этот прозрачный и открытый подход к расследованию, которого придерживались с самого начала, представляет собой полную противоположность тактике запутывания и отвлечения, которую использует российская сторона", - подчеркнули в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Эксперты ОЗХО работали в британском Солсбери с 19 марта.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. 9 апреля ее выписали из больницы и перевели в военный госпиталь. 6 апреля в больнице сообщили, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. Он хорошо реагирует на лечение и "быстро поправляется".

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

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В результате Британия объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.