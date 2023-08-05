Дотянули до бухты Новороссийска. Появились спутниковые фото подбитого российского корабля Оленегорский горняк 5 августа, 02:08 Оленегорский горняк был атакован дроном (Фото:Video obtained by Reuters/Handout via REUTERS)

Аналитик лондонского Международного института стратегических исследований (IISS) Джозеф Демпси опубликовал спутниковые снимки российского корабля Оленегорский горняк.



На снимках видно, что корабль очень сильно кренится в одну сторону. Он был доставлен в бухту Новороссийска.

4 августа в результате атаки украинских морских дронов на Новороссийск в Краснодарском крае РФ значительные повреждения получил большой десантный корабль страны-агрессора Оленегорский горняк.

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Ранее NV со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщал, что российское судно с около 100 членами экипажа поразил дрон СБУ с 450 килограммами тротила. По его словам, спецоперацию проводили вместе с ВМС.

В результате атаки корабль получил серьезную пробоину и сейчас не может выполнять свои боевые задачи, сообщил собеседник.