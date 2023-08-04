Спикер Военно-морских сил заявил, что его служба не имеет отношение к повреждению Оленегорского горняка 4 августа, 22:42 Большой десантный корабль РФ Оленегорский горняк (Фото:Netelo/Unsplash)

Военно-морские силы ВСУ не имеют «никакого отношения» к повреждению большого десантного корабля оккупантов Оленегорский горняк возле российского Новороссийска, заявил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

«Я могу подтвердить только два факта. Первое: то, что произошел инцидент с указанным кораблем, и что он поврежден. Второй факт — то, что ВМС не имеют к этому никакого отношения. Все», — сказал он в эфире Радио Свобода.

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Плетенчук также прокомментировал сообщения источников в СБУ, которые указывали, что повреждение российского корабля было совместной операцией с ВМС.

«Эта война нас приучила к одному — всегда доверять и брать информацию только у официальных источников. Потому что у меня, к примеру, такой информации нет. И вы знаете, что у нас есть стандарты пресс-службы. Соответственно, если бы это соответствовало действительности, мы подавали бы информацию другим способом. Но сейчас я могу лишь отметить, что наша структура участия в этом не принимала», — говорится в сообщении.

По словам Плетенчука, у Военно-морской сил «есть все виды вооружения», но морские дроны Магура на вооружении в ВМС не находятся.

4 августа в результате атаки украинских морских дронов на Новороссийск в Краснодарском крае РФ значительные повреждения получил большой десантный корабль страны-агрессора Оленегорский горняк.

Ранее NV со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщал, что российское судно с около 100 членами экипажа поразил дрон СБУ с 450 килограммами тротила. По его словам, спецоперацию проводили вместе с ВМС.

В результате атаки корабль получил серьезную пробоину и сейчас не может выполнять свои боевые задачи, сообщил собеседник.