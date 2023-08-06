Еле держится на плаву. Появились новые спутниковые снимки подбитого Оленегорского горняка 6 августа, 12:44 Оленегорский горняк удерживают на плаву три других судна и плавучий кран (Фото:MT Anderson / Twitter)

В Сети появились новые спутниковые снимки подбитого российского десантного крейсера Оленегорский горняк, который два дня назад атаковал надводный дрон СБУ.

Снимки в Twitter выложил OSINT-аналитик MT Anderson.

На них видно, что крейсер на плаву поддерживают другие суда — один аварийно-спасательный корабль и два водолазных катера.

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С левого борта от крейсера размещается плавучий кран. Вероятно, он держит судно, чтобы была возможность заварить пробоину, считает аналитик.

4 августа в результате атаки украинских морских дронов на Новороссийск в Краснодарском крае РФ значительные повреждения получил большой десантный корабль россиян Оленегорский горняк. В СБУ в комментарии NV сообщили, что российское судно поразил их дрон с 450 килограммами тротила.



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