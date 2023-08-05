Украина объявила о военной угрозе в акваториях черноморских портов РФ

5 августа, 13:14
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Украина объявила акватории черноморских портов РФ зоной военной угрозы (Фото:marinetraffic.com)

Украина объявила акватории черноморских портов РФ зоной военной угрозы (Фото:marinetraffic.com)

Украина в пятницу, 4 августа, опубликовала прибрежное сообщение, в котором предупредила о военной угрозе в акватории шести российских портов в Черном море.

Соответствующее прибрежное уведомление под номером 118 опубликовано на сайте Госгидрографии при Госслужбе морского и речного транспорта.

В сообщении говорится об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.

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Госгидрография
Фото: Госгидрография
Google Maps
Фото: Google Maps
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17 июля Москва вышла из зернового соглашения и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

А 19 июля минобороны РФ объявило, что со следующего дня будет расценивать все гражданские суда, заходящие в украинские порты, как «военные цели».

В Минобороны Украины в ответ на российские угрозы предупредили, что будут считать все суда, следующие в российские порты в Черном море, а также в порты на оккупированных территориях, такими, что «перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками». Там напомнили россиянам о судьбе крейсера Москва, потопленного в мае 2022 года.

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Уже 4 августа в результате атаки украинских морских дронов на Новороссийск в Краснодарском крае РФ значительные повреждения получил большой десантный корабль россиян Оленегорский горняк. В СБУ сообщили, что российское судно поразил их дрон с 450 килограммами тротила.

А вечером того же дня надводный дрон атаковал вблизи Крымского моста российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ. В СБУ снова подтвердили причастность к спецоперации.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Крым Черное море Порт Крым Сочи Оккупация Крыма Крымский мост Война России против Украины Новороссийск

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