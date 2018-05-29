Нужен ли вам пакет. Почему стоит задуматься о сортировке мусора

Ежегодно европейцы генерируют 25 млн тонн пластиковых отходов, однако лишь менее трети из них отправляется на переработку

Евросоюз намерен запретить посуду из пластика, а также ввести штраф в размере 80 центов за килограмм мусора, непригодного для переработки. Эти деньги пойдут в общий европейский бюджет. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Речь идет, в частности, об одноразовой посуде, столовых приборах, соломинках для напитков, ватных палочках и пластиковых креплениях для воздушных шаров. Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды, которые продают закусочные вместе с обедом.

История одного пакета

Ежегодно в Мировой океан выбрасывается более 16 млн тонн пластиковых отходов. По имеющимся оценкам, ежегодно они убивают миллионы морских животных. Ранее ученые из Японского агентства науки и технологий на дне Марианского желоба обнаружили куски пластика и одноразовый полиэтиленовый пакет. Этот материал разлагается более 200 лет, сообщила президент Всеукраинской общественной организации Живая планета Светлана Берзина.

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"Отходы в океан попадают из стран, которые мы называем странами третьего мира. К сожалению, не внедряют систему раздельного сбора и переработки отходов. В Европе есть страны, которые 80% бытовых отходов, в том числе и полимерных, собирают отдельно. Мусор там рассматривается как вторичное сырье", - отметила Берзина.

Пример для подражания

Опыт экоблогера, автора проекта 104 дня без полиэтилена Марианны Бойко показал, что вполне реально в наше время обходиться без пластика и полиэтилена.

На дне Марианского желоба обнаружили куски пластика и одноразовый полиэтиленовый пакет

Но отказываться нужно постепенно. Марианна Бойко живет по таким правилам уже четвертый год. По ее словам, в течение дня ее семья накапливает всего 35 граммов отходов, не подлежащих утилизации.

"Я не беру лишнего, уменьшаю свои покупки, использую многоразовую тару, сортирую то, что принимают за деньги. И последнее - я компостирую отходы, то есть закапываю на даче или на клумбе под своим домом. Таким образом, я еще сдабривают почву. У меня растут красивые растения, сильные. У меня нет классического ведра для мусора, поэтому не стоит вопрос, где взять пакетик для мусора", - рассказала экозащитница.

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Ежегодно европейцы генерируют 25 млн тонн пластиковых отходов, однако лишь менее трети из них отправляется на переработку. Согласно стратегии, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 55%.

Как в мире борются с отходами

В Испании и Северной Америке есть центр по утилизации отходов, полиэтилена и другого пластика. Фабрика оснащена современными средствами, позволяющими перерабатывать 1 тыс. тонн материала в день. В Австралии проходит национальная компания с участием артистов, которые убеждают граждан не пользоваться изделиями из полиэтилена. Несколько городов в стране назвали себя безпакетной зоной.

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В Японии изобрели растительный пластик, который после использования закапывают в землю. Микроорганизмы в почве образуют минеральное удобрение. В Нидерландах открыли первый в мире супермаркет с отделом, где продукты не имеют полиэтиленовой упаковки. Кроме этого, в стране планируется производство автомобильных дорог из переработанного пластика, мусора и специальных модулей.

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В Бангладеше полностью запрещено изготовление и продажа полиэтилена. Производителям полиэтиленовых пакетов грозит штраф и лишение свободы до 10 лет. В стране фактически не существует системы сборов и переработки мусора. Немецкие супермаркеты и универмаги отказались от пластиковых пакетов. Теперь у кассы лежат полотняные сумки, которые можно использовать несколько раз.

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Ранее Киевсовет обратился в парламент с просьбой запретить использование полиэтилена и пластика в столичных магазинах. Решение поддержали 85 местных депутатов. Поскольку законодательство не позволяет органам местного самоуправления запрещать оборот товаров на своей территории, это вопрос должно решить государство.