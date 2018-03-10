В Амстердаме открыли первый в мире супермаркет с отделом без пластика

Более 700 продуктов будут доступны без пластиковой упаковки

В Амстердаме (Нидерланды) открыли первый в мире супермаркет с отделом без пластика.

Об этом сообщает The Independent.

В отделе более 700 продуктов будут доступны без пластиковой упаковки. К концу 2018 года планируют открыть подобные отделы в 74 филиалах по всей стране.

Все товары маркированы специальным брендом Plastic Free Mark, чтобы помочь покупателям легко идентифицировать продукты, которые полностью свободны от пластика.

В компании A Plastic Planet считают, что внедрение первого в мире безпластикового отдела является важным моментом для глобальной борьбы с загрязнением планеты пластмассой.

Ранее сообщалось, что Amazon открывает “супермаркет будущего” без касс.