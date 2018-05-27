В ЕС намерены запретить одноразовую посуду из пластика

Странам ЕС придется платить штрафы в общий европейский бюджет - 80 центов за килограмм непригодного к переработке мусора

Еврокомиссия планирует запретить ряд одноразовых продуктов из пластика и штрафовать страны-члены ЕС за пластиковый мусор, который не подлежит вторичной переработке, передает DW.

Как сообщается, комиссия ЕС намерена представить в Брюсселе пакет мер по борьбе с пластиковым мусором в понедельник, 28 мая.

Согласно проекту директивы, запрет должен коснуться одноразовых изделий из пластика, альтернатива которым легко доступна и приемлема по цене.

Речь идет, в частности, об одноразовой посуде, столовых приборах, трубочках-соломинках для напитков, ватных палочках и пластиковых креплениях для воздушных шаров.

Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды, которую продают на вынос закусочные.

Отмечается, что комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер предложил взимать с властей стран ЕС определенную сумму за каждый килограмм пластикового мусора, непригодного к переработке для повторного использования.

"Если исходить из многолетнего финансового планирования Еврокомиссии, то такой сбор может составить 80 центов за один килограмм, которые пойдут в общий европейский бюджет", - пояснил Эттингер.

По его мнению, эта мера поможет сократить объем пластиковых отходов.

Ранее сообщалось, что ученые случайно создали фермент, который разрушает пластиковые отходы.