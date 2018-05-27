27 мая 2018, воскресенье

В парке Шевченко уже убрали весь мусор после болельщиков Ливерпуля

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Парк Шевченко 27 мая 2018 года
Фото: Inna Klymenko via Facebook

Парк Шевченко 27 мая 2018 года

Коммунальные службы уже успели убрать мусор, оставшийся в парке Шевченко после болельщиков Ливерпуля.

Об этом сообщила пользовательница Facebook Инна Клименко, опубликовав соответствующие фото.

Напомним, раньше в Сети появилось несколько видео, на которых видно большое количество мусора, оставленного болельщиками Ливерпуля в парке Шевченко, где была их точка сбора перед началом финального матча Лиги чемпионов на НСК Олимпийский.

Одно из таких видео снял корреспондент Радио НВ Богдан Амосов.

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