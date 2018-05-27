В парке Шевченко уже убрали весь мусор после болельщиков Ливерпуля

Коммунальные службы уже успели убрать мусор, оставшийся в парке Шевченко после болельщиков Ливерпуля.
Об этом сообщила пользовательница Facebook Инна Клименко, опубликовав соответствующие фото.
Напомним, раньше в Сети появилось несколько видео, на которых видно большое количество мусора, оставленного болельщиками Ливерпуля в парке Шевченко, где была их точка сбора перед началом финального матча Лиги чемпионов на НСК Олимпийский.
Одно из таких видео снял корреспондент Радио НВ Богдан Амосов.
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