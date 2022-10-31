Без указа. Путин заявил о завершении мобилизации в РФ 31 октября, 23:25 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Призыв в рамках так называемой «частичной мобилизации» в России завершен. Официальный указ об этом не выдался.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин.



«Да конечно, это было сделано моим указом, потому что по другому по закону невозможно. Но было сделано по предложению Министерства обороны РФ, это конечно. А сейчас Минобороны предложило мобилизационные меры завершить», — заявил он.

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Отдельно российский диктатор заявил, что он планирует посоветоваться с юристами, потому что сам и не думал, нужен ли отдельный указ, который завершит проведение мобилизации.

«Но она завершена, точка поставлена», — добавил Путин.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «долевую мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планировали отправить 300 тысяч резервистов.

После объявления о мобилизации россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.

28 октября Шойгу доложил Путину о «завершение» мобилизации в России.