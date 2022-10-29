«Привирают» об успехе в районе Бахмута. Россияне не добились прогресса на фронте, мобилизация вряд ли спасет ситуацию — ISW 29 октября, 07:28 В ISW разоблачили россиян во лжи об успехах в районе Бахмута (Фото:Natalia Rozhniativska/Reuters)

Российские войска не добились значительного прогресса в районе Бахмута и в целом вдоль линии фронта. Они фальсифицируют заявления о продвижении, делая вид, будто достигли успехов по крайней мере в одном секторе на фоне длительных потерь на северо-востоке и юге Украины.



Об этом в своей новой сводке по итогам 28 октября сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские пропагандисты распространяют нарратив о том, что РФ добивается значительного прогресса в Бахмуте. Он призван улучшить моральный дух военных и личный статус владельца ПИК Вагнера Евгения Пригожина, чьи силы в значительной степени отвечают за минимальные успехи в области.

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На самом деле российские силы осуществили ограниченное продвижение к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но они движутся медленно и несут большие потери. Пригожин признал медленный темп наземных операций вокруг Бахмута 23 октября и заявил, что они продвигаются всего на 100−200 м в день, что, как он абсурдно заявил, будто бы является нормальной скоростью.

В то же время ориентировочно 24 октября украинские войска отбили бетонный завод на восточной окраине Бахмута. Украинские военные официальные лица 16 октября заявили, что россияне соврали о захвате нескольких городов вблизи Бахмута за последние несколько дней, хотя ВСУ удержали свои позиции.

Российские войска, вероятно, фальсифицируют заявления о продвижении в районе Бахмута, чтобы показать, что преуспевают по крайней мере в одном секторе на фоне постоянных потерь на северо-востоке и юге Украины. Такая скорость продвижения свидетельствует о неудачах, а все заявления о прогрессе преувеличены", — подытожили американские аналитики.

Завершенная мобилизация в России вряд ли повлияет на боевую мощь России, отмечают в ISW.



Направление Россией 41 тысячи плохо обученных военнослужащих в Украину, возможно, временно укрепили российские оборонные линии, хотя эти резервисты еще не столкнулись с тяжестью большого и подготовленного украинского контрнаступления, отмечают эксперты.

Аналитики утверждают, что развертывание дополнительных 110 тысяч мобилизованных в боевых частях вряд ли изменит траекторию войны.



Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 26 октября, заявил, что на Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области сейчас продолжаются самые ожесточенные бои.