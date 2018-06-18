Мелания Трамп раскритиковала Белый дом - СМИ

Американский телеканал CNN сообщает, что первая леди США Мелания Трамп критически оценила миграционную политику, которую проводит администрация президента.

По данным издания, Мелания "не может смотреть на то, как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями".

Подчеркнув необходимость реформы миграционной системы США, Мелания Трамп заявила, что ее страна должна быть такой, где следуют букве закона и зову сердца.

Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что его супруга Мелания в порядке, и раскритиковал СМИ за спекуляции в связи с ее отсутствием на публике в течение нескольких недель.

Напомним, 5 июня Мелания Трамп впервые после перенесенной операции приняла участие в публичном мероприятии.

Первая леди США не появлялась на публике с 10 мая.

14 мая первая леди США перенесла операцию на почках. Позже Мелания Трамп заявила, что чувствует себя хорошо и скоро вернется к работе в Белом доме.