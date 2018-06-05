Мелания Трамп впервые после операции появилась на публике

Мелания Трамп с мужем встретились с семьями американских военных

Первая леди США Мелания Трамп впервые после перенесенной операции приняла участие в публичном мероприятии.

Как сообщает CNN, Трамп с мужем присутствовала на встрече с семьями погибших американских военных.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7 — Melania Trump (@FLOTUS) 5 июня 2018 г.

Из уважения к семьям на событие не были приглашены представители СМИ.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп пропустит саммит G7 на этой неделе в Квебеке, а также саммит США-КНДР в Сингапуре, намеченный на 12 июня.

Первая леди США не появлялась на публике с 10 мая.

14 мая первая леди США перенесла операцию на почках. Позже Мелания Трамп заявила, что чувствует себя хорошо и скоро вернется к работе в Белом доме.