Мелания Трамп впервые после операции появилась на публике

Первая леди США Мелания Трамп впервые после перенесенной операции приняла участие в публичном мероприятии.

Как сообщает CNN, Трамп с мужем присутствовала на встрече с семьями погибших американских военных.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7