Пиковая дама. Меланья Трамп стала самой популярной фигурой в Белом доме

Меланья Трамп, признанная Америкой новой иконой стиля, после нескольких самостоятельных публичных шагов превратилась в самого популярного человека в администрации своего мужа, пишет журнал Новое Время.

Долгое время первая леди была крайне сдержанна в своих медиа­проявлениях, однако в последние месяцы ее публичная активность, а вместе с ней рейтинги одобрения среди американцев начали расти. Так, с января по май уровень одобрения ее персоны поднялся на 10 %, и теперь он ощутимо выше, чем у самого американского президента: 57 % против 42%.

7 мая она презентовала свою программу инициатив в сфере защиты детей Be Best (Будь лучшим) и тем самым впервые за полтора года вышла из тени президента. Незадолго до этого миссис Трамп взяла в свои руки подготовку к первому государственному обеду в Белом доме, приуроченному к визиту президента Франции с супругой, что американские обозреватели отметили как важное публичное проявление Меланьи в качестве хозяйки Белого дома.

"Миссис Трамп - самый популярный член администрации Трампа, как обычно и бывает с первыми леди", - констатирует доктор Лорен А. Райт, лектор Принстонского университета, эксперт в области американской политики и политических коммуникаций, автор книги о женах президентов и их роли в коммуникациях Белого дома От имени президента: супруги президентов и современная стратегия коммуникаций Белого дома.

Печальная первая леди

22 января 2005 года в огромном особняке Мар-а-Лаго во Флориде богатые и знаменитые гости поднимали свои бокалы с шампанским Cristal за здоровье молодоженов - хозяина усадьбы, бизнесмена-миллиардера Дональда Трампа и словенской модели Меланьи Кнавс. Счастливая невеста дефилировала в свадебном платье от Christian Dior со стразами и жемчугом стоимостью $ 100 тыс. и весом под 20 кг.

Супруга Трампа сменила гламур на консервативную сдержанность / Фото ЕРА

Сменив статус жены миллиардера на роль первой леди, Меланья откорректировала свой стиль: отказалась от яркого гламура в пользу консервативной сдержанности. Из ее гардероба исчезли экстравагантные меха и блестящие платья по фигуре с выразительными декольте. Также она стала чаще носить туалеты от американских дизайнеров.

Впрочем, в отличие от своей предшественницы Мишель Обамы, которая нередко надевала одежду среднего ценового сегмента, Меланья почти всегда выбирает вещи лакшери-брендов и именитых дизайнеров.

Страсть к нарядам передалась первой леди от ее матери Амалии Кнавс, сотрудницы текстильной фабрики в югославском городе Севница, расположенном на территории современной Словении. Стараниями матери Меланья вышла на подиум еще в пятилетнем возрасте. Окончив школу, девушка поступила в университет, а через год оставила учебу ради карьеры модели.

Стараниями матери Меланья вышла на подиум еще в пятилетнем возрасте. Она оставила учебу в университете ради карьеры модели

Тогда Меланья отправилась штурмовать мир моды в Милан, затем в Париж, а в 1996 году получила американскую рабочую визу и перебралась в Нью-Йорк. Здесь спустя два года она познакомилась с будущим супругом. На одной из вечеринок известный своей страстью к женщинам 52‑летний бизнесмен подошел к эффектной 28‑летней Меланье и попросил ее номер телефона.

"Это была невероятная химия и энергия; мы начали разговаривать, и между нами тут же что‑то появилось", - говорила модель журналистам уже после свадьбы.

Однако сразу несколько знакомых пары подтвердили американской прессе, что после победы Трампа на выборах супруги начали отдаляться друг от друга. Многие американцы стали подозревать, что первая леди несчастна в браке. Так, после публикации снимков грустной Меланьи с церемонии инаугурации Трампа в социальных сетях набрал популярности мэм "освободите Меланью" (Free Melania).

Жизнь на виду

"Меланья фактически возвела стену между Восточным крылом, где она обустраивает свой кабинет и наслаждается ростом собственной популярности, и Западным, в котором находятся кабинеты ее мужа и падчерицы Иванки Трамп", - констатируют журналисты влиятельной американской газеты The Washington Post.

Первую леди нередко характеризуют как закрытую и избегающую публичности. Меланья Трамп не имеет профессионального опыта в политике как, например, Мишель Обама, Лора Буш или Хиллари Клинтон, поясняет Майра Гутин, профессор коммуникации в Университете Ридера, автор исследования об американских первых леди.

"У нее не было возможности привыкнуть к общественному контролю и потере приватности, с которой сталкиваются ведущие публичную жизнь люди", - считает эксперт.

В мае Меланья Трамп презентовала социальную инициативу Be Best / Фото ЕРА

Практически полное отсутствие общественной активности - ключевое отличие Меланьи Трамп от ее предшественниц в Белом доме, считает Райт. "У Лоры Буш в течение ее первого года в Белом доме было 42 публичных выступления, у Мишель Обамы - 74, тогда как у Меланьи Трамп - 8", - подсчитывает она.

Меланья Трамп не имеет профессионального опыта в политике как, например, Мишель Обама, Лора Буш или Хиллари Клинтон

Однако теперь, когда Дональд Трамп занимает президентский пост уже более года, Меланья чувствует себя гораздо комфортнее в роли первой леди, полагает Уильям Галстон, эксперт в области публичной политики, старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне. Еще в начале 2018 года она пополнила штат помощников директором по политике. А в начале мая представила традиционную для первых леди социальную программу.

В рамках программы Будь лучшим (Be Best) Меланья Трамп намерена пропагандировать среди детей здоровый образ жизни, информировать их об опасности наркотиков и бороться с буллингом в интернете.

Обозреватели прогнозируют, что в ближайшее время общественная активность первой леди усилится, так как президентская команда осознает значимость ее публичной поддержки. По их мнению, первая леди способна смягчить образ администрации Трампа и способствовать привлечению электората, который сегодня не на его стороне.

"Большинство американских женщин не очень хорошо воспринимают президента Трампа, и здесь Меланья, вероятно, может помочь", - приводит пример Галстон.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №20 от 31 мая 2018 года.