Меланья Трамп рассказала о своем самочувствии после операции

Первая леди США Меланья Трамп, которая недавно перенесла операцию, заявила, что чувствует себя хорошо и вскоре вернется к работе в Белом доме.

"Большое спасибо врачам и всем, кто передавал мне наилучшие пожелания и молился за меня. Я чувствую себя замечательно и жду с нетерпением, когда в скором времени вернусь в Белый дом", - заявила Меланья Трамп.

A sincere thank you to Walter Reed Medical Unit @WRBethesda & to all who have send good wishes & prayers! I am feeling great & look forward to getting back home @WhiteHouse soon.